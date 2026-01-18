Apple experimentiert derzeit mit einem überarbeiteten Design für Suchanzeigen im App Store. Einige Nutzer unter iOS 26.3 berichten, dass der blaue Hintergrund bei gesponserten Suchergebnissen nicht mehr angezeigt wird. Die Unterscheidung zwischen bezahlten Anzeigen und organischen Suchergebnissen wird dadurch schwieriger.

Nur noch ein kleines Label als Hinweis

Wie 9to5Mac berichtet, ist jetzt der einzige verbleibende Unterschied zwischen einer Werbeanzeige und einem regulären Suchergebnis das kleine „Ad“-Banner neben dem App-Symbol. Apple testet die neue Darstellung offenbar in einer A/B-Testphase mit ausgewählten Nutzern. Eine offizielle Stellungnahme des Unternehmens steht noch aus.

Mehr Werbung in den Suchergebnissen

Die Designanpassung könnte mit Apples Ankündigung zusammenhängen, wonach künftig mehrere gesponserte Ergebnisse pro Suchanfrage angezeigt werden sollen. Ohne den auffälligen blauen Hintergrund fügen sich diese Anzeigen nahtloser in die Liste der Suchergebnisse ein.

Das neue Design erschwert es, auf den ersten Blick zu erkennen, welche Ergebnisse Werbung sind und welche nicht. Apple reiht sich damit in eine wachsende Zahl von Anbietern ein, die Werbung zunehmend unauffälliger gestalten. Für Nutzer ist das keine Katastrophe, ein Gewinn für die Bedienfreundlichkeit aber ebenso wenig. Apples Werbegeschäft dürfte hingegen profitieren, denn höhere Klickraten bedeuten letztlich höhere Einnahmen für das Unternehmen.