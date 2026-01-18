Apple TV (ehemals Apple TV+) hat es sich zur Gewohnheit gemacht, seine Original-Serien, -Filme und -Dokumentationen mit kurzen Clips auf YouTube zu bewerben. So erhaltet ihr einen kurzen und kappen Einblick in die Originals und könnt euch einen Eindruck verschaffen, ob euch eine bestimmte Serie oder ein Film anspricht, oder eben nicht.
Apple TV: neue Clips zu Hijack, F1, Shrinking und mehr
In den letzten Tagen haben sich mehrere kurze Clips auf YouTube angesammelt, mit denen Apple TV seine Originals bewirbt, So erhalten wir einen Einblick in Hijack, F1, Shrinking und mehr.
F1 – Der Film
Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.
Shrinking
Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.
Hijack
Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.
Eternity
Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.
Drops of God
Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.
Palm Royale
Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.
