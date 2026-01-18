In den vergangenen Monaten haben wir des Öfteren gelesen, dass Apple an einem MacBook Pro mit OLED-Display arbeitet. Ein neues Gerücht deutet nun darauf hin, dass Samsung Display die Massenproduktion der OLED-Panels für das neue MacBook Pro bereits vorzeitig gestartet hat. Das könnte bedeuten, dass Apple den Marktstart des überarbeiteten Notebooks früher als erwartet realisieren kann.

Samsung liegt vor dem Zeitplan

Ursprünglich hatte Samsung Display den Produktionsstart für das zweite Quartal 2026 angesetzt. Wenn die aktuellen Informationen stimmen, liegt das Unternehmen also deutlich vor dem eigenen Zeitplan. Die Information stammt vom nicht immer treffsicheren Naver-Account yeux1122, deckt sich aber mit Berichten von Mark Gurman, dem gut vernetzten Apple-Experten von Bloomberg.

Der Leaker widmet sich außerdem früheren Berichten, wonach Apple im MacBook Pro dieselbe Tandem-OLED-Technologie einsetzen wird, die bereits im iPad Pro zum Einsatz kommt. yeux1122 spricht sogar vom qualitativ besten OLED-Display, das jemals in einem Laptop verbaut wurde. Eine mutige Aussage, die sich aber angesichts der hervorragenden Displays im iPad Pro durchaus als zutreffend erweisen könnte.

Neben dem OLED-Panel soll das überarbeitete MacBook Pro mit dem M6-Chip ausgestattet sein und ein dünneres sowie leichteres Design erhalten. Bloomberg berichtete zudem, dass Apple erstmals einen Touchscreen in einem Mac verbauen wird. Auch die ungeliebte Notch soll verschwinden und durch ein dezentes Kameraloch ersetzt werden.

Erst kommt noch das M5 MacBook Pro

Bevor die OLED-Generation debütiert, steht allerdings noch ein weiteres Update an. Apple wird voraussichtlich schon in diesem Monat neue MacBook Pro Modelle mit M5 Pro und M5 Max Chips vorstellen. Das komplett überarbeitete M6-Lineup folgt dann später im Jahr oder Anfang 2027.