Im Laufe des Vormittags haben wir euch bereits auf die Amazon Blitzangebote und Angebote des Tages aufmerksam gemacht. Ein zeitlich befristetes Angebot ist uns dabei besonders ins Auge gesprungen. Ihr könnt euch das Anker USB-C auf USB-C Kabel (3 Meter) vorübergehend für nur 7,49 Euro sichern.

Anker USB-C Kabel (3 Meter) vorübergehend nur 7,49 Euro

USB-C hat sich in den vergangenen Jahren zum zentralen Anschluss für Smartphones, Tablets, Notebooks und zahlreiches Zubehör entwickelt. Der reversible Stecker sorgt dafür, dass das Kabel immer passt – unabhängig von der Ausrichtung – und ersetzt nach und nach ältere Schnittstellen.

Ein großer Vorteil von USB-C-Kabeln ist ihre Vielseitigkeit. Je nach Spezifikation unterstützen sie nicht nur das Laden von Geräten, sondern auch schnelle Datenübertragungen, Videoausgabe an externe Displays und sogar die Stromversorgung leistungsstarker Notebooks. Dank USB Power Delivery (USB-PD) sind Ladeleistungen von bis zu 240 Watt möglich, vorausgesetzt Kabel und Netzteil sind entsprechend zertifiziert.

Erfreulicherweise hat auch Apple vor einiger Zeit auf USB-C Anschlüsse umgestellt. Aber auch viele andere Hersteller setzen verstärkt auf USB-C. Von daher kann man USB-C Kabel und -Ladegeräte nicht genug haben. In der Regel verwendet man „kürzere“ Kabel, allerdings gibt es Situationen, in denen man längere Kabel gut gebrauchen kann. Vermutlich hat nahezu jeder ein paar Anwendungsbereich, bei denen ein 3 Meter Kabel hilfreich sein kann.

Aktuell und zeitlich befristet könnt ihr euch das Anker USB-C auf USB-C Kabel (3 Meter, 100W, Power Delivery 3.0) für nur 7,49 Euro sichern. Dank Hersteller übersteht das Kabel dank Nylon Oberfläche und kugelsicherem Faserstoff 12.000 Biegungen für langanhaltende Nutzung. Ihr könnt das Kabel unter anderem für die die iPhone 15-, iPhone 16-, iPhone 17 Familie, verschiedene Samsung Galaxy Modelle, Macbook Pro, MacBook Air, iPad Pro, iPad Air, Google Pixel, Nintendo Switch und mehr verwenden.