Anlässlich des Martin Luther King Jr. Day hat Apple seine US-Webseite vorübergehend umgestaltet, um dem Leben und Vermächtnis des Bürgerrechtlers Dr. Martin Luther King Jr. zu gedenken. Anstatt Produkte zu bewerben, werden auf der US-Webseite des Unternehmens mehrere wichtige Zitate aus seinem Wirken präsentiert und Besucher werden eingeladen, seine Ideen über Apple Books und Apple Podcasts weiter zu erkunden.

Apple gedenkt Dr. Martin Luther King Jr.

Apple hat seine Webseite vorübergehend aktualisiert und Dr. Martin Luther King Jr. zu gedenken. Neben den Wortzitaten zeigt Apple auch historische Fotos von Dr. King bei öffentlichen Auftritten in Städten wie Miami, Birmingham oder Jackson, die seine bedeutende Rolle im Kampf für Gerechtigkeit und Gleichberechtigung unterstreichen.

Today we honor Dr. Martin Luther King Jr.’s legacy of service, his commitment to justice, and his belief that every one of us has the power to make a difference, because as he reminded us, “everybody can be great, because everybody can serve.” pic.twitter.com/DzF70FIGg9 — Tim Cook (@tim_cook) January 19, 2026

Auch Apple Chef Tim Cook gedenkt am heutigen Tag dem Bürgerrechtler. Er schreibt auf X

Heute ehren wir das Vermächtnis des Dienstes an der Gemeinschaft, sein Engagement für Gerechtigkeit und seinen Glauben daran, dass jeder von uns die Macht hat, etwas zu bewirken, denn wie er uns in Erinnerung rief: „Jeder kann Großartiges leisten, denn jeder kann dienen.“

Bereits in den vergangenen Jahren hatte Apple seine Webseite am Martin Luther King Jr. Day temporär umgestaltet.