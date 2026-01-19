Nach 13 Jahren bei Apple geht Lisa Jackson in den Ruhestand. CEO Tim Cook würdigte nun die langjährige Umweltchefin, die wie kaum jemand sonst die Nachhaltigkeitsstrategie des Konzerns prägte. Der Abgang zeichnete sich bereits vor ein paar Monaten ab.

Eine Karriere im Zeichen der Nachhaltigkeit

Jackson kam 2013 zu Apple und übernahm als Vice President die Verantwortung für Umwelt, Politik und soziale Initiativen. In dieser Position berichtete sie direkt an Tim Cook und trieb vor allem Apples ambitionierte Klimaziele voran. Das Unternehmen will bis 2030 über die gesamte Wertschöpfungskette hinweg klimaneutral werden.

Die Bilanz kann sich sehen lassen. Unter Jacksons Führung sanken Apples globale Treibhausgasemissionen im Vergleich zu 2015 um mehr als 60 Prozent. Neben dem Umweltbereich verantwortete sie auch die „Racial Equity and Justice Initiative“ sowie das weltweite „Government Affairs“-Team.

Würdigung durch Tim Cook

„Ich bin Lisa für ihre Beiträge zutiefst dankbar“, erklärte Cook in einem Statement. Er hob besonders ihre strategische Arbeit im Dialog mit Regierungen weltweit hervor, wo sie sich für Themen wie Datenschutz, Barrierefreiheit und Bildung einsetzte.

Vor ihrer Zeit bei Apple leitete Jackson die US-Umweltbehörde EPA unter Präsident Barack Obama. Nach ihrem Abschied werden die Umwelt- und Sozialteams künftig an dem Operations-Chef Sabih Khan berichten, während das „Government Affairs“-Team unter die Leitung der Rechtsabteilung wechselt.