Laut einem aktuellen YouTube-Video von Jon Prosser vom Kanal Front Page Tech plant Apple beim iPhone 18 Pro eine markante Designänderung. Glaubt man den Informationen des Leaders, so sollen die Pro-Modelle künftig über eine Frontkamera-Aussparung in der oberen linken Displayecke verfügen, kombiniert mit einem neuen Face-ID-System unter dem Display.

In diesem Zuge soll auch die Dynamic Island nicht länger mittig am oberen Displayrand sitzen, sondern ebenfalls in die linke obere Ecke wandern. Apple würde damit die sichtbaren Display-Elemente weiter reduzieren und das Design der Vorderseite erneut deutlich verändern. Schlussendlich müssen wir bis zum Herbst dieses Jahres warten, um zu erfahren, ob sich die Gerüchte bewahrheiten.

iPhone 18 Pro: Dynamic Island rückt angeblich in die obere linke Ecke

Ein paar Jahre ist es mittlerweile her, dass Apple die Dynamic Island mit dem iPhone 14 Pro eingeführt hat. Bei der Dynamic Island handelt es sich um einen pillenkförmigen, interaktiven Bereich am oberen, mittig platzierten Displayrand. Dieser passt sich dynamisch an, erweitert oder verkleinert sich je nach Situation und zeigt laufende Aktivitäten wie Navigation, Musik oder Anrufe an. Gleichzeitig kaschiert Dynamic Island geschickt die Aussparungen für Frontkamera und Face ID Sensoren und integriert sie nahtlos in die Benutzeroberfläche von Apple.

Laut Prosser wird Apples neues Face-ID-System unter dem Display künftig neben einer Frontkamera-Aussparung in der oberen linken Ecke positioniert sein. Dadurch müsste Dynamic Island nicht länger mittig am oberen Displayrand sitzen. Stattdessen soll das Software-Element ebenfalls in die linke obere Ecke wandern – also dorthin, wo bei aktuellen iPhones die Uhrzeit angezeigt wird.

Prosser zufolge wird Ddie ynamic Island dort jedoch nicht statisch bleiben. Bei Bedarf soll es aus der Ecke heraus animiert werden und sich über den oberen Displaybereich ausdehnen, um laufende Aktivitäten darzustellen. Funktional würde die Dynamic Island damit unverändert bleiben, während Apple das Display-Layout weiter optimiert und sichtbare Aussparungen reduziert.

Zu den weiteren Gerüchten zum iPhone 18 Pro gehören neue Farbvarianten in Bordeaux, Braun und Lila, ein Kamerasystem mit variabler Blende, ein vereinfachter Camera-Control-Button, ein A20-Pro-Chip, Apples C2-Modem sowie vollwertiges 5G-Satelliteninternet.