Zuletzt wurde darüber spekuliert, dass Apple noch in diesem Monat neue MacBook Pro Modelle mit M5 Pro und M5 Max Chip auf den Markt bringen könnte. Nun gibt es zarte Indizien dafür, dass die neuen Modellen tatsächlich nicht mehr auf sich warten lassen. Im Apple Online Store steigen die Lieferzeiten für Modelle mit M4-Chip-Konfiguration an.

Neue Modelle in Sicht?

Wer aktuell ein MacBook Pro kaufen möchte, muss teilweise deutlich mehr Geduld mitbringen. In Apples Online-Store stehen einige Modelle derzeit nur mit Lieferzeiten von bis zu zwei Monaten zur Verfügung – vor allem bei höher konfigurierten Geräten mit M4-Max-Chip und großer RAM-Bestückung, so Macrumors. Allerdings ist die Situation nicht bei allen MacBook Pro mit M4 Pro und M4 Max so angespannt.

Der Großteil der MacBook Pro Modelle mit Chips der M4-Familie ist in rund zwei Wochen versandbereit, Apple spricht von Anfang Februar. Insider sehen darin ein deutliches Indiz dafür, dass neue Modelle bevorstehen – etwa Versionen mit M5 Pro und M5 Max-Chipsatz, die bereits seit Monaten für eine Vorstellung in den kommenden Wochen gehandelt werden. Das Einsteiger MacBook Pro (14 Zoll) mit M5-Chip erschien im Oktober letzten Jahres. Nun könnten die High-End-Konfigurationen in den Startlöchern stehen.

Apple bringt sein Creator Studio Bundle mit kreativen Apps am Mittwoch, den 28. Januar, an den Start. Bereits einen Tag später, am Donnerstag, den 29. Januar, folgt die Bekanntgabe der Q1/2026 Quartalszahlen, in der Apple Einblicke in die aktuellen Geschäftszahlen geben wird. Ein idealer Zeitpunkt, um auch ein neues MacBook Pro anzukündigen?