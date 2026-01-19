Nachdem Apple im Herbst letzten Jahres das MacBook Pro mit M5 Chip – und somit das Einsteiger-Modell der MacBook Pro Familie – auf den Markt gebracht hat, werden in diesem Jahr die High-End Modelle mit M5 Pro und M5 Max erwartet. Vielleicht geht es sogar schneller, als ursprünglich gedacht. Zumindest geistert ein Gerücht umher, dass Apple noch diesen Monat neue MacBook Pro Modelle ankündigt. Im Vorfeld gibt es nun eine Einschätzung, wie leistungsstark die neuen High-End-Modelle sein werden.

Einschätzungen zur Leistung der High-End MacBook Pro

Leistungsschätzungen, die auf der Extrapolation der Differenz zwischen dem Basis-M4 und den leistungsstärkeren Varianten basieren, lassen vermuten, dass das M5 Max MacBook Pro „erstaunliche“ Geekbench-Ergebnisse erzielen könnte.

Die Analyse deutet darauf hin, dass der M5 Max der erste Apple-Chip sein könnte, dessen GPU im Geekbench-6-Compute-Test die Marke von 250.000 Punkten überschreitet. Sollte sich diese Prognose bewahrheiten, würde Apple einen weiteren deutlichen Leistungssprung bei der Grafikperformance erzielen – und neue Maßstäbe im Notebook-Segment setzen.

