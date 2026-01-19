Der KI-Spezialist OpenAI ist den meisten Nutzern vermutlich durch ChatGPT bekannt. Allerdings bereitet das Unternehmen die Markteinführung seiner ersten eigenen Hardware vor. Diese soll noch im Laufe dieses Jahres angekündigt werden.

OpenAI teasert Hardware-Enthüllung für 2026

OpenAI möchtet noch in diesem Jahr seine erste Hardware ankündigen. Das geht aus einem aktuellen Bericht hervor, in dem OpenAI-Manager Chris Lehane erklärt, dass man „auf Kurs“ sei, ein erstes Gerät im zweiten Halbjahr 2026 vorzustellen. Gleichzeitig gab er jedoch zu verstehen, dass ein Verkaufsstart noch nicht garantiert ist

Parallel dazu stärkt OpenAI sein Hardware-Team weiter mit ehemaligen Apple-Mitarbeitern. So hat etwa der Entwickler und Interface-Designer Janum Trivedi, der früher am iPad-SpringBoard mitgearbeitet hat, beim „OpenAI × LoveFrom“-Team angeheuert und arbeitet dort an Produkten der io-Hardware-Sparte mit. Der Schritt ist Teil eines größeren Plans, den Apple-Design-Nexus zu nutzen: OpenAI hatte im Mai Jony Ives Hardware-Startup „io“ übernommen, um eine neue Geräte-Familie zu entwickeln, die auf generativer KI basiert.