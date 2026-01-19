Klarmobil hat ein neues Portfolio für Smartphone-Tarife aufgelegt, das im Mobilfunknetz der Deutschen Telekom realisiert wird. Ihr wählt zwischen einer 30GB-, 60GB- und 100GB-Allnet-Flat, zudem wählt ihr zwischen einer Laufzeit von 24 Monaten sowie einem monatlich kündbaren Tarif.

Telekom-Netz: 60GB Allnet-Flat nur 14,99 Euro

Seid ihr auf der „Suche“ nach einem neuen Mobilfunk-Tarif und soll dieser im Telekom-Netz abgebildet sein? Dann haben wir einen Tipp für euch. Klarmobil hat ein neues Tarif-Portfolio im Netz der Telekom aufgelegt. Zur Auswahl stehen eine 30GB-, 60GB- und 100GB-Allnet-Flat, so dass für nahezu jeden Anspruch etwas dabei sein sollte. In allen Tarifen sind eine Telefon-Flat, eine SMS-Flat, EU-Roaming und 5G inkludiert.

60GB Allnet-Flat

60GB Datenvolumen

bis zu 50 MBit/s

Telekom-Netz

Telefon-Flat

SMS-Flat

EU-Roaming

nur 14,99 Euro (24 Monate)

einmaliger Bereitstellungspreis: 19,99 Euro

Entscheidet ihr euch für die monatlich kündbare Variante, so werden 5 Euro pro Monat mehr fällig. Dafür entfällt der einmalige Bereitstellungspreis. Neben der 60GB Allnet-Flat könnt ihr euch auch für eine 30GB Allnet-Flat für 9,99 Euro pro Monat und eine 100GB Allnet-Flat für nur 19,99 Euro pro Monat entscheiden. Alle Varianten werden im Netz der Deutschen Telekom abgebildet.

>>> Hier geht es direkt zu den Klarmobil Tarifen <<<