Mehrere Quellen sind sich mittlerweile einig, dass Apple beim iPhone 18 Pro erstmals Face ID unter dem Display verbauen wird. Die Technologie würde einen großen Schritt in Richtung randloses Display bedeuten.

Dynamic Island wird kleiner

Der Leaker „ShrimpApplePro“ behauptet, dass die Dynamic Island beim iPhone 18 Pro deutlich schrumpfen wird. Wenn Teile der Face ID Sensoren unter das Display wandern, benötigt die Aussparung schlicht weniger Platz. Lediglich die Frontkamera und die Infrarotkamera sollen noch sichtbar bleiben. Der Leaker hat in der Vergangenheit einige Details zum iPhone 15 Pro und zur Apple Watch Series 9 korrekt vorhergesagt, lag aber nicht immer richtig.

Frontkamera in der Ecke

In einem Bericht von The Information hieß es zuvor, dass Apple die Frontkamera in die obere linke Ecke des Displays verlegen wird. Der YouTube-Kanal Front Page Tech hat bereits ein Mockup erstellt, das beide Gerüchte kombiniert. So sehen wir in dem Video eine kleinere Dynamic Island zusammen mit der Frontkamera in der Ecke. Ob Apple diesen Weg tatsächlich einschlägt, bleibt abzuwarten.

Samsung liefert die Technologie

Die südkoreanische Publikation ETNews berichtet derweil, dass Samsung die Infrarot-Technologie für das „Under-Display Face ID“ liefern soll. Der Bericht erwähnt außerdem eine neue LTPO+ Displaytechnologie. LTPO steht für „Low Temperature Polycrystalline Oxide“ und ermöglicht es dem Display, seine Bildwiederholrate dynamisch anzupassen. Die Plus-Variante soll noch effizienter als das aktuelle LTPO in der iPhone 17 Serie arbeiten und damit die Akkulaufzeit verlängern.