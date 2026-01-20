Im April 2023 startete die erste Staffel zu „The Last Thing He Told Me“. Ein Jahr später kündigte der Video-Streaming-Dienst die Fortsetzung der Hysterie-Serie. Anschließend wurde es ruhiger um die Serie mit Jennifer Garner. Bevor die zweite Staffel zu „The Last Thing He Told Me“ am 20. Februar auf Apple TV startet, haben die Verantwortlichen nun den offiziellen Trailer veröffentlicht.

Offizieller Trailer ist da: „The Last Thing He Told Me – Staffel 2“

Apple TV hat den Trailer zur zweiten Staffel von „The Last Thing He Told Me“ veröffentlicht. Die neuen Folgen feiern ihre Premiere am Freitag, 20. Februar 2026 – zum Start gibt es die erste Episode. Anschließend erscheint wöchentlich jeden Freitag eine weitere Folge bis zum 10. April 2026. Insgesamt umfasst Staffel 2 acht Episoden.

Inhaltlich basiert die Fortsetzung auf „The First Time I Saw Him“, dem Nachfolgeroman von Autorin Laura Dave. In Staffel 2 taucht Owen (Nikolaj Coster-Waldau) nach fünf Jahren auf der Flucht wieder auf – und Hannah (Jennifer Garner) sowie ihre Stieftochter Bailey (Angourie Rice) geraten in einen Wettlauf gegen die Zeit, um ihre Familie wieder zusammenzuführen, bevor sie die Vergangenheit einholt.

Zurück kehren neben Garner unter anderem Angourie Rice, David Morse und Nikolaj Coster-Waldau. Neu dabei sind Judy Greer und Rita Wilson. Zusätzlich nennt Apple weitere (neue und wiederkehrende) Rollen, darunter Augusto Aguilera, Josh Hamilton, Nick Hargrove, John Noble, Michael Hyatt, Luke Kirby und Elizabeth O’Donnell.

Produziert wird die Serie von 20th Television und Hello Sunshine (Reese Witherspoons Produktionsfirma, Teil von Candle Media). Als Co-Showrunner und Executive Producer führen Josh Singer und Aaron Zelman die zweite Staffel an; auch Jennifer Garner, Reese Witherspoon und Lauren Neustadter sind erneut als Executive Producer an Bord.