Blitzer.de hat ein Update veröffentlicht, das viele Nutzer freuen dürfte. Mit der aktuellen Version funktioniert die Radarwarner-App nun auch mit CarPlay und zeigt alle Warnungen direkt auf dem Fahrzeugdisplay an.

CarPlay mit Blitzer.de nutzen

Die CarPlay-Integration ist der Pro-Version vorbehalten. Wer die 9,99 Euro investiert hat, bekommt Warnungen vor mobilen Kontrollen, Unfällen und Stauenden jetzt direkt auf dem großen Display im Auto angezeigt. Die Echtzeitdaten liefert eine Community mit mehreren Millionen aktiven Nutzern in Europa.

Die Unterstützung für CarPlay erhält die App automatisch mit dem Update auf Version 4.3. Ob CarPlay genutzt wird, bleibt jedem selbst überlassen. In den Einstellungen lässt sich die Option entsprechend aktivieren bzw. deaktivieren. Hier lässt sich zudem festlegen, ob Warnhinweise über die Fahrzeuglautsprecher oder nur über das iPhone ausgegeben werden sollen.

In Deutschland ist die Nutzung von Blitzer-Apps während der Fahrt untersagt. Die Bundesregierung arbeitet zudem an einer Reform des Straßenverkehrsgesetzes und diskutiert dabei auch ein vollständiges Verbot von Blitzerwarnern. Betroffen wären nicht nur Apps wie Blitzer.de, sondern auch Geräte wie der Ooono Co-Driver. Ob ein solches Verbot tatsächlich kommt, steht bislang nicht fest.