Wenn Apple im Juni zur WWDC 2026 die erste Beta von iOS 27 vorstellt, dürfte der Fokus überraschen. Statt eines Feuerwerks an neuen Funktionen orientiert sich das Unternehmen laut Bloombergs Mark Gurman am Vorbild von Mac OS X Snow Leopard. Damals stand nicht das Neue im Vordergrund, sondern das Bessermachen des Bestehenden. Performance und Systemstabilität sollen bei iOS 27 Priorität haben. Das bedeutet allerdings nicht, dass Apple keine Neuerungen plant. MacRumors zeigt uns heute acht neue Funktionen, die uns in iOS 27 erwarten.

Siri lernt endlich dazu

Besonders Siri steht vor einem größeren Umbau. Der Sprachassistent erhält ein überarbeitetes Design und soll künftig proaktiv Vorschläge machen können. Noch spannender ist die Fähigkeit, sich an frühere Gespräche zu erinnern. Wer Siri also heute nach einem Restaurant fragt und morgen nach der Adresse, muss nicht mehr bei null anfangen. Erste Verbesserungen in diese Richtung könnten bereits mit iOS 26.4 erscheinen.

Kalender und Gesundheit

Auch die Kalender-App bekommt ein KI-Upgrade und soll Termine intelligenter verwalten können. Dazu gesellt sich mit Apple Health+ ein neuer Abonnementdienst rund um das Thema Gesundheit. Ein KI-gestützter Coach soll Nutzer bei der Ernährungsplanung unterstützen und medizinische Empfehlungen geben. Überraschend ist dabei die technische Basis. Für einige der neuen KI-Funktionen soll Google Gemini zum Einsatz kommen.

Erweiterung der Satellitenfunktionen

Apple baut außerdem die Satellitenverbindungen aus. Apple Maps soll künftig auch über eine Satellitenverbindung funktionieren. Zudem wird es möglich sein, Fotos über die Nachrichten-App per Satellit zu senden und zu empfangen. Die volle 5G-Satellitenunterstützung bleibt aber vermutlich den kommenden iPhone 18 Pro Modellen vorbehalten.

Die finale Version von iOS 27 wird wie gewohnt im September für alle Nutzer erscheinen. Bis zur offiziellen Vorstellung auf der WWDC im Juni dürften noch weitere Details bekannt werden. Apples Strategie ist aber schon jetzt erkennbar. Das Unternehmen möchte ein System liefern, das im Alltag zuverlässiger funktioniert und gleichzeitig mit gezielten Verbesserungen bei KI und Konnektivität punktet.