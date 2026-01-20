Eine Woche ist es mittlerweile her, dass Apple mit „Apple Creator Studio“ eine Sammlung von Kreativapps vorgestellthat. Zum Abo-Preis erhaltet ihr ab dem 28. Januar 2026 Zugriff auf Logic Pro, Final Cut Pro, Pixelmator Pro, Premium-Inhalte in Keynote, Pages, Numbers und mehr. Auch wenn Apple mit dem neuen Apple Creator Studio künftig nur noch eine 30-tägige kostenlose Testphase für seine Profi-Apps anbietet, gibt es aktuell noch eine Möglichkeit, Logic Pro und Final Cut Pro bis zu 90 Tage kostenlos auszuprobieren.

Final Cut Pro & Logic Pro: So könnt ihr euch noch die 90-tägige kostenlose Testphase sichern

Bisher ließen sich Final Cut Pro und Logic Pro unabhängig als 90-tägige kostenlose Testversionen herunterladen. Mit der Ankündigung des Creator-Studio-Abos wurde diese Testmöglichkeit aber inzwischen auf vielen Apple-Webseiten entfernt. Offiziell können Final Cut Pro und Logic Pro zukünftig nur 30 Tage kostenlos ausprobiert werden.

Aktuell funktionieren manche klassischen 90-Tage-Testversionen für Logic Pro und Final Cut Pro laut einem Reddit-Nutzer in bestimmten Regionen weiterhin – was für Anwender bedeutet, dass sich beide Profi-Apps noch für bis zu 90 Tage kostenlos testen lassen, ohne das Creator-Studio-Abo zu nutzen. Allerdings ist dieser „Workaround“ wahrscheinlich nur eine Übergangslösung, da Apple die alten Trial-Downloads schrittweise entfernt und die 30-Tage-Testphase über Apple Creator Studio mittelfristig der Standard-Zugang sein wird.

In der Tat steht auf der deutschen Apple Website nach wie vor die 90-tägige kostenlose Testversion für beide Apps noch zur Verfügung (https://www.apple.com/de/logic-pro/trial/ und https://www.apple.com/de/final-cut-pro/trial/).

Solltet ihr Interesse an Final Cut Pro und / oder Logic Pro haben, so könnt ihr euch aktuell noch eine 90-tägige Testversion schnappen. Allerdings solltet ihr euch beeilen, da wir davon ausgehen, dass die Testversion in Kürze vollständig von der Apple Website entfernt wird.