In den vergangenen Monaten kursierten verschiedene Gerüchte über das Frontdesign des iPhone 18 Pro. Mal hieß es, die Dynamic Island werde schrumpfen, mal sollte sie an eine andere Stelle wandern, und einige Quellen behaupteten sogar, sie werde komplett verschwinden. Der Weibo-Leaker Instant Digital hat nun neue Details und Bilder veröffentlicht, die etwas Klarheit in die Gerüchteküche bringen könnten.

Was die geleakten Bilder zeigen

Auf Weibo zeigt der Leaker ein Face ID-Sensormodul, das aus drei einzelnen Komponenten besteht, die auf einem gemeinsamen Flachbandkabel montiert sind. Links befindet sich ein IR-Beleuchtungsmodul, in der Mitte ein Punktprojektor und rechts daneben eine Infrarotkamera.

Die Anordnung deutet darauf hin, dass lediglich das IR-Beleuchtungsmodul unter das Display in die linke obere Ecke des Bildschirms wandern könnte. Diese Komponente ist relativ klein und optisch simpel aufgebaut. Der Punktprojektor und die Infrarotkamera würden dagegen weiterhin mittig platziert bleiben und in einer verkleinerten, pillenförmigen Dynamic Island untergebracht sein. Auch Leaker ShrimpApplePro untermauert die jüngsten Gerüchte zur kleineren Dynamic Island.

Always western media messed up the info.

It always has been like this. https://t.co/R8WgjdYmYJ pic.twitter.com/GmX83XWp4e — ShrimpApplePro 🍤 ずっと真夜中でいいのに (@VNchocoTaco) January 20, 2026

Ein Übersetzungsfehler sorgte für Verwirrung

Im vergangenen Monat hatte The Information berichtet, dass die Frontkamera beim iPhone 18 Pro in die linke obere Displayecke wandern würde, was die pillenförmige Aussparung überflüssig machen sollte. Instant Digital widerspricht dieser Darstellung nun ausdrücklich.

Laut dem Leaker wurden frühere Berichte aus chinesischen und koreanischen Quellen über die mögliche Verlagerung einer Infrarot-Komponente in einigen englischsprachigen Medien falsch übersetzt. Dabei wurde aus einem internen Infrarot-Bauteil fälschlicherweise eine sichtbare Frontkamera in der linken oberen Ecke. Die Verwechslung verschiedener Face ID-Elemente führte schließlich dazu, dass eine kleine interne Änderung als große externe Neugestaltung interpretiert wurde.

Was wir jetzt erwarten können

Nach aktuellem Stand scheinen die Berichte über eine Frontkamera in der linken oberen Ecke des iPhone 18 Pro nicht zu stimmen. Die einzige sichtbare Änderung wäre demnach eine kleinere, weiterhin mittig platzierte Dynamic Island. Diese Verkleinerung wird möglich, weil das IR-Beleuchtungsmodul außerhalb der Aussparung unter dem Display platziert werden soll.

Apple wird die iPhone 18 Pro Modelle voraussichtlich im September vorstellen.