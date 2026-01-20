Entgegen früherer Berichte, wonach die zweite Generation des iPhone Air erst 2027 erscheinen könnte, behauptet der Weibo-Leaker Fixed Focus Digital, dass Apple das Gerät bereits im Herbst 2026 auf den Markt bringen wird.

Leaker: iPhone Air 2 erscheint dieses Jahr mit kleineren Verbesserungen

Der Leaker bekräftigt (via Macrumors) eine ähnliche Aussage, die bereits Ende des vergangenen Jahres gefallen ist: Demnach deuten Rückmeldungen aus der Produktionskette weiterhin darauf hin, dass das iPhone Air 2 im Herbst auf den Markt kommen soll – vermutlich gemeinsam mit den iPhone 18 Pro-Modellen sowie dem erwarteten faltbaren iPhone.

Es heißt, dass das iPhone Air 2 nur „sehr geringe Änderungen“ erhalten und im Grunde ein klassisches Leistungsupgrade des bestehenden Modells sein wird. Ein großes Redesgin oder große neue Features sind angeblich nicht zu erwarten.

Diese Einschätzung steht im Kontrast zu früheren Berichten, die eine Verschiebung des iPhone Air 2 ins Frühjahr 2027 nahelegten. Es gab sogar Hinweise auf ein deutlich verändertes iPhone Air mit zweiter Rückkamera, leichterem Gehäuse, besserer Kühlung und größerem Akku. Bloomberg-Insider Mark Gurman hatte außerdem angemerkt, dass ein Refresh des Air-Modells durchaus im Rahmen des neuen Apple-Release-Plans möglich sei, allerdings eher im Frühjahr 2027 gemeinsam mit dem Standard-iPhone 18 und dem iPhone 18e – und nicht im klassischen Herbst-Event.

Schlussendlich haben wir jetzt mehrere konträre Gerüchte zum iPhone Air 2 zu Gesicht bekommen. Noch kristallisiert sich nicht heraus, in welche Richtung sich die zweite Generation bewegt.