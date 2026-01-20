Vor Kurzem erst auf der CES 2025 in Las Vegas vorgestellt, sind die Soundcore AeroFit 2 Pro bereits im Handel erhältlich. Amazon bietet die Dual-Form-Kopfhörer derzeit für 179,99 Euro in vier Farben an.

Zwei Bauformen in einem Gerät

Das Besondere an den AeroFit 2 Pro ist ihr Dual-Form-Konzept. Durch verstellbare Ohrbügel lassen sich die Kopfhörer sowohl als offene Open-Ear-Hörer nutzen als auch in eine abgedichtete Position bringen, die aktive Geräuschunterdrückung ermöglicht.

Die flexibel anpassbaren Ohrbügel ermöglichen in fünf Stufen den Wechsel zwischen offenem Hören und fokussiertem In-Ear-Klang. Damit entfällt der lästige Griff zu einem zweiten Paar Kopfhörer, wenn sich die Umgebung oder die eigenen Bedürfnisse ändern.

Adaptive Geräuschunterdrückung

In den Kopfhörern arbeitet ein adaptiver ANC-Algorithmus, der die Umgebung bis zu 380.000 Mal pro Sekunde analysiert. Die Geräuschunterdrückung passt sich dadurch automatisch an verschiedene Situationen an. Optional lässt sich die Intensität auch manuell einstellen.

Akku und Klang

Bei der Akkulaufzeit verspricht Soundcore sieben Stunden pro Ladung sowie 34 Stunden mit dem mitgelieferten Ladecase. Für den Klang sorgen 11,8-Millimeter-Treiber, die laut Hersteller ein ausgewogenes Klangbild mit klaren Höhen, präzisen Mitten und überraschend kräftigem Bass liefern sollen.