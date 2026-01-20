Eine Funktion, die Nutzer der Web-Version von WhatsApp seit Jahren vermissen, steht offenbar kurz vor der Einführung. Meta arbeitet derzeit an der Unterstützung von Sprach- und Videoanrufen für Gruppen-Chats direkt im Browser.

Gruppen-Anrufe mit WhatsApp Web

Wie WABetaInfo berichtet, befindet sich das Feature aktuell noch in der Entwicklung und ist selbst für Beta-Tester noch nicht verfügbar. Nutzer sollen künftig an Gruppen-Anrufen teilnehmen können, unabhängig davon, welches Gerät sie gerade verwenden. Die Web-Version von WhatsApp würde damit endlich mit der mobilen App und der Desktop-Anwendung gleichziehen.

Laut dem Bericht könnte WhatsApp Web perspektivisch Gruppen-Anrufe mit bis zu 32 Teilnehmern unterstützen. Zum Start wird Meta vermutlich konservativer vorgehen und zunächst 8 oder 16 Nutzer gleichzeitig zulassen, um die Stabilität zu gewährleisten.

Wann genau auch über die Web-Oberfläche Gruppen-Anrufe getätigt werden können, ist noch nicht bekannt. Die Tatsache, dass Meta das Feature bereits 2024 angekündigt hatte und nun aktiv daran weiterentwickelt, deutet aber darauf hin, dass es nicht mehr allzu lange dauern sollte.

Weitere Funktionen sind in Arbeit

Neben den Gruppen-Anrufen selbst arbeitet Meta an mehreren ergänzenden Features für den Web-Client. Dazu gehören Benachrichtigungen für eingehende Anrufe, teilbare Anruf-Links und die Möglichkeit, Anrufe vorab zu planen. All diese Funktionen befinden sich allerdings noch in einem frühen Entwicklungsstadium.