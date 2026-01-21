Apple hat seinen Fitness-Dienst „Apple Fitness+“ expandiert. Ab sofort steht dieser Anwendern in Japan zur Verfügung. Nutzer sehen ab sofort den Fitness+-Tab in der Fitness-App auf dem iPhone und iPad, sobald sie die App öffnen. Direkt zum Start bietet Apple Fitness+ in Japan eine KI-synchronisierte Sprachsynchronisation an. Dies hatte das Unternehmen bereits Ende letzten Jahres angekündigt, als die deutsche Sprachsynchronisation eingeführt wurde.

In üblicher Manier bietet Apple zum Start einen kostenlosen Probemonat zu Apple Fitness+ an. Danach können Kunden den Dienst für 980 Yen pro Monat oder 7.800 Yen pro Jahr abonnieren. In Japan gibt es kein Apple-One-Abo, das Fitness+ zusammen mit anderen Apple-Diensten bündelt, da Apple dort keinen Premier-Plan anbietet.

Mit dem Launch in Japan ist Fitness+ mittlerweile in 49 Ländern und Regionen verfügbar. Der Dienst war bereits Ende 2025 in 28 weiteren Märkten gestartet, darunter Hongkong, Indien, die Niederlande, Singapur und Taiwan – Teil der größten internationalen Expansion von Fitness+ seit seiner Einführung.

In Japan stehen Workouts und Meditationen nicht nur auf Englisch zur Verfügung, sondern werden auch digital ins Japanische synchronisiert, wobei wöchentlich neue Folgen mit japanischer Sprachoption ergänzt werden.

Ende letzten Jahres hatte Apple Fitness+ bereits eine Synchronisation in Deutsch und Spanisch eingeführt. Anfang dieses Jahres wurden bereits neue Funktionen eingeführt.