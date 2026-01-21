Am heutigen Tag startet „Drops of God“ auf Apple TV in die zweite Staffel. Nachdem die erste Staffel einen International Emmy Award als „Bestes Drama“ gewonnen hat, sind die Erwartungen an die zweite Staffel entsprechend hoch.

„Drops of God“: Staffel 2 ist gestartet

Knapp zwei Jahre ist es mittlerweile her, dass Apple TV die zweite Staffel zu „Drops of God“ angekündigt hat. Im Herbst 2026 haben wir eine erste Sneak Peak erhalten und vor wenigen Tagen erschien der offizielle Trailer. Heute ist es endlich soweit und der Startschuss für die zweite Staffel ist gefallen. Konkret steht ab sofort die erste Folge der 8-teilgen Fortsetzung bereit. Anschließend folgen immer mittwochs bis zum 11. März 2026 neue Episoden.

Bei Drops of God handelt es sich um ein mehrsprachiges französisch-japanisches Drama von Legendary Entertainment mit Fleur Geffrier und Tomohisa Yamashita in den Hauptrollen. Die Serie spielt in der glamourösen Welt der edlen Weine und der Gastronomie und basiert auf der gleichnamigen japanischen Manga-Reihe, die es auf die Bestsellerliste der New York Times schaffte. In der zweiten Staffel von „Drops of God“ stehen Camille und Issei vor ihrer bisher größten Herausforderung: Sie sollen den Ursprung des besten Weins der Welt aufdecken – ein so tiefgründiges Geheimnis, dass selbst ihr legendärer Vater, Alexandre Léger, es nicht lösen konnte.

Was als Suche nach dem Erbe beginnt, wird zu einer Suche nach der Wahrheit, die Kontinente und Jahrhunderte umspannt und vergessene Geschichten, verborgene Rivalitäten und über Generationen begrabene Geheimnisse ans Licht bringt. Während die Suche sie an die Grenzen der Welt und in die dunkelsten Winkel ihrer Persönlichkeit führt, müssen Camille und Issei entscheiden, wie viel sie zu opfern bereit sind. Die Antwort könnte ihr Geschwisterband zerstören … oder sie beide vernichten.

Zur Einstimmung haben wir euch den offiziellen Trailer eingebunden.