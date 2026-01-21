Knapp zwei Jahre ist es mittlerweile her, dass Apple TV die fünfte Staffel zu „For All Mankind“ angekündigt hat. Auch wenn wir uns noch rund zwei Monate von der Premiere, habe die Verantwortlichen nun einen ersten offizielle Teaser veröffentlicht.

„For All Mankind – Staffel 5“: Offizieller Teaser ist da

For All Mankind, das gefeierte Weltraum-Drama von Apple TV, kehrt mit seiner fünften Staffel zurück und Apple hat nicht nur einen ersten Teaser veröffenlitcht, sondern auch den Premierentermin bekanntgegeben.

Die neue Staffel startet mit der ersten Folge am 27. März 2026, gefolgt von wöchentlichen Episoden jeden Freitag bis zum 29. Mai 2026. Die fünfte Staffel umfasst insgesamt 10 Episoden.

Handlung

Die Geschichte setzt nach dem spektakulären Goldilocks-Asteroiden-Heist fort. Die Marskolonie „Happy Valley” hat sich zu einer lebendigen Siedlung mit tausenden Bewohnern entwickelt und dient als Ausgangspunkt für weitere Missionen ins Sonnensystem. Gleichzeitig wächst der Druck von der Erde, Gesetz und Ordnung auf dem Roten Planeten durchzusetzen, was zu Spannungen zwischen den Marsbewohnern und ihrer einstigen Heimat führt.

Besetzung

Viele bekannte Gesichter kehren in der fünften Staffel zurück, darunter Joel Kinnaman, Toby Kebbell, Edi Gathegi, Cynthy Wu, Coral Peña und Wrenn Schmidt. In der Fortsetzung sind auch viele neue Gesichter zu sehen, wie z.B. Mireille Enos, Costa Ronin, Sean Kaufman, Ruby Cruz und Ines Asserson. Die Serie wird weiterhin von Ronald D. Moore, Matt Wolpert und Ben Nedivi produziert und von Sony Pictures Television für Apple TV realisiert.