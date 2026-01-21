Apple hat ein neues Firmware-Update für das Magic Keyboard des iPad Pro veröffentlicht. Die Aktualisierung betrifft sowohl die Version für das M4 und M5 iPad Pro als auch das ältere Modell für das M3 iPad Pro. Bei der M4/M5-Variante springt die Versionsnummer von 0680.0220.0301 auf 1872.544.772, während das M3-Modell nun die Version 1024.320.771 trägt.

Firmware-Update für das Magic Keyboard

Es gibt keine offiziellen Release Notes zu den Firmware-Updates. Der deutliche Sprung in den Versionsnummern deutet allerdings darauf hin, dass es sich um mehr als nur kleinere Bugfixes handeln könnte. Ob tatsächlich neue Funktionen oder spürbare Verbesserungen enthalten sind, wird sich in den kommenden Tagen zeigen.

Magic Keyboard-Updates lassen sich nicht manuell anstoßen. Die neue Firmware wird automatisch eingespielt, sobald die Tastatur mit einem iPad Pro verbunden ist, das Zugang zum Internet hat. Wer prüfen möchte, welche Version aktuell installiert ist, findet diese Information unter Einstellungen > Allgemein > Info > Magic Keyboard.

Zur Erinnerung

Apple hat das Magic Keyboard im Mai 2024 zusammen mit dem M4 iPad Pro grundlegend überarbeitet. Das neue Design behält zwar die schwebende Konstruktion bei, bringt aber eine dedizierte Funktionsreihe sowie ein größeres Trackpad aus Glas mit.