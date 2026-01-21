Im Dezember 2025 hat Vodafone sein Gigabit-Netz in mehr als 100 deutschen Städten und Gemeinden deutlich ausgebaut. Rund 100.000 Haushalte profitieren jetzt von mehr Stabilität und höheren Geschwindigkeiten im Kabel-Glasfaser-Netz.

Vodafone verstärkt Gigabit-Netz für 100.000 Haushalte

Im Dezember haben die Techniker von Vodafone insgesamt 159 Segmentierungen in mehr als 100 Städten und Gemeinden umgesetzt. Besonders viele Maßnahmen entfielen auf Nürnberg (10 Projekte), Wuppertal (9) und Düsseldorf (7). Jede Segmentierung verbessert die Netzleistung für eine mittlere bis hohe dreistellige Zahl an Haushalten. Allein im Dezember konnte Vodafone so die Stabilität und Kapazität von rund 100.000 Internetanschlüssen spürbar erhöhen.

Über das gesamte Jahr 2025 hinweg realisierte der Netzbetreiber 2.500 Modernisierungsmaßnahmen, von denen insgesamt 620.000 Haushalte profitierten. Technisch sorgen Segmentierungen dafür, dass weniger Haushalte einen Netzabschnitt teilen – was die verfügbare Leistung pro Anschluss erhöht.

Auch der Glasfaser-Ausbau machte im Dezember weitere Fortschritte. In Esslingen startete das Joint Venture OXG neue Ausbauprojekte. In Wolfsburg entsteht derzeit das rund 150 Hektar große Neubaugebiet Sonnenkamp, in dem Vodafone die Glasfaser-Versorgung für etwa 600 Wohneinheiten übernimmt. Auch in Essen wurde der Ausbau vorangetrieben: Gemeinsam mit ruhrfibre hat Vodafone dort inzwischen mehr als 1.400 Wohneinheiten an das Glasfaser-Netz angebunden.

Insgesamt sind seit Dezember durch eigenen Ausbau und Partnerschaften 23.000 zusätzliche Glasfaser-Anschlüsse buchbar. Damit wächst die Reichweite der Vodafone-Glasfaser-Angebote bundesweit auf 11,3 Millionen Haushalte.