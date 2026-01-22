Glaubt man den aktuellen Gerüchten, so arbeitet Apple en einem kleinen, tragbaren KI-Wearable in Form eines kleinen Kreises – etwa in der Größe eines AirTags. Das Gerät soll mit mehreren Kameras, einem Lautsprecher, Mikrofonen und einem physischen Bedienknopf ausgestattet sein und vermutlich mit dem neuen Siri-Chatbot harmonieren, der mit iOS 27 geplant ist.

Apple arbeitet an KI-Wearable in der Größe eines AirTags

Angeblich arbeitet Apple an einem tragbaren KI-Pin. Der Pin soll in etwa so groß wie ein AirTag sein und die Form einer dünnen, flachen, runden Scheibe besitzen. Das Gehäuse soll aus einer Kombination aus Aluminium und Glas bestehen. Auf der Vorderseite sollen zwei Kameras platziert sein– eine Standard-Linse sowie eine Weitwinkel-Linse –, die für Foto- und Videoaufnahmen vorgesehen sind.

Für die Audioerfassung sollen drei Mikrofone zum Einsatz kommen, die Umgebungsgeräusche rund um den Träger aufnehmen können. Zusätzlich ist offenbar ein Lautsprecher integriert, über den der KI-PIN Audioinhalte wiedergeben kann. An der Seite soll sich zudem ein physischer Bedienknopf zur Steuerung des Geräts befinden. Geladen wird das Wearable kabellos, ähnlich wie bei der Apple Watch.

Übersicht

Größe : ähnlich wie ein AirTag, etwas dicker.

: ähnlich wie ein AirTag, etwas dicker. Material : Aluminium- und Glasgehäuse.

: Aluminium- und Glasgehäuse. Kameras : zwei Linsen (Standard + Weitwinkel) zum Aufnehmen von Fotos und Videos.

: zwei Linsen (Standard + Weitwinkel) zum Aufnehmen von Fotos und Videos. Audio : mehrere Mikrofone für Umgebungsgeräusche und ein Lautsprecher für Audioausgabe.

: mehrere Mikrofone für Umgebungsgeräusche und ein Lautsprecher für Audioausgabe. Steuerung : physischer Knopf an der Seite, vermutlich zur Interaktion.

: physischer Knopf an der Seite, vermutlich zur Interaktion. Aufladung: kabelloses Laden ähnlich der Apple Watch.

In dem Bericht von The Information heißt es weiter, dass sich das Gerät noch in der frühen Entwicklungsphase befindet. Unklar ist offenbart noch, ob Apple den Pin als eigenständiges Produkt verkaufen oder ihn gemeinsam mit künftigen Smart Glasses oder anderen Geräten bündeln will. Die vorhandene physische Taste sowie die integrierten Kameras, Lautsprecher und Mikrofone sprechen jedoch dafür, dass das Gerät autark betrieben werden kann und nicht zwingend auf weiteres Zubehör angewiesen ist.