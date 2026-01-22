Zum dritten Mal in Folge sichert sich Apple den ersten Platz im prestigeträchtigen Brand Finance Global 500 Ranking und bleibt damit die wertvollste Marke der Welt. Für 2026 wird Apples Markenwert auf rund 607 Milliarden UDollar geschätzt – ein Wachstum von rund 6 Prozent im Jahresvergleich.

Apple erneut wertvollste Marke der Welt

Apple konnte sich erneut an die Spitze des Brand Finance Global 500 Ranking setzen. Damit führt das Unternehmen erneut die globale Rangliste an, gefolgt von Microsoft, Google, Amazon und NVIDIA, die die Top 5 komplettieren.

Apple behauptet seine Position als wertvollste Marke der Welt mit einem Markenwertzuwachs von 6 Prozent auf 607,6 Milliarden US-Dollar. Während das Hardware-Wachstum moderat bleibt, stärkt Apple sein Ökosystem durch Dienstleistungen weiter. Das Wachstum in den Bereichen Werbung, Cloud-Dienste und App Store hat die Gesamtleistung gestützt, während die stabile Nachfrage in Nord- und Südamerika, Europa und im asiatisch-pazifischen Raum Apples globale Reichweite und Widerstandsfähigkeit untermauert hat.

Microsoft kommt auf einen Markenwert von 565,5 Milliarden Dollar, Google erreicht 433,1 Milliarden Dollar, die Marke Amazon wird mit 369,9 Milliarden Dollar bewertet und Nvidia erreicht 184,3 Milliarden Dollar.

Im Jahr 2026 erhielten 37 Marken aus dem Global 500-Ranking die Bestnote AAA+, die höchste Bewertung, die von Brand Finance vergeben wird.