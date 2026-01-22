Die Nominierungen für die 98. Oscar-Verleihung am 15. März 2026 liegen vor. Apple TV kann sich in diesem Jahr wieder berechtigte Hoffnungen auf einen der begehrten Preise machen. Der Apple Original-Film „F1 – Der Film“ hat insgesamt vier Oscar-Nominierungen erhalten, unter anderem in der Kategorie „Bester Film“.

Apple Original-Film „F1 – Der Film“ erhält vier Oscar-Nominierung

Apple TV kehrt mit einer großen Überraschung in den Oscar-Hauptwettbewerb zurück: Der Film „F1 – Der Film“, ein aufwendig inszeniertes Rennsport-Drama, erhielt bei den 98. Academy Awards 2026 eine Nominierung in der wichtigsten Kategorie: Bester Film. Damit zählt Apple TV erneut zu den Anwärtern auf den renommierten Oscar – ein großer Erfolg für den Streamingdienst.

Die Nominierung als „Bester Film“ ist nicht die einzige Nominierung für den Apple Original-Film. Insgesamt wurde „F1: The Movie“ (so der englische Titel) viermal von er Academy nominiert, darunter neben Best Picture auch in den technischen Kategorien „Bester Sound“ („Best Sound“), „Bester Filmschnitt“ („Best Film Editing“) und „Beste visuelle Effekte“ („Best Visual Effects“).

Apple TV konnte im Jahr 2022 als erster Video-Streaming-Dienst mit „CODA“ den Oscar für „Bester Film“ gewinnen (insgesamt erhielt‘ der Film drei Oscars). Im Jahr 2024 war Apple TV mit dem Film „Killers of the Flower Moon“ ebenfalls in dieser Kategorie nominiert, konnte den Award allerdings nicht mit nach Hause nehmen. In diesem Jahr ist „F1 – Der Film“ erneut in dieser Kategorie nominiert. Mitte März erfahren wie, wie viele Oscars der Apple TV Streaming-Dienst in diesem Jahr gewinnen kann.