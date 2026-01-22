Rund um den Erdball ist Apple Pay mittlerweile in einer Vielzahl von Ländern und Regionen verfügbar. Allerdings gibt es nach wie vor weiße Flecken auf der Landkarte. Ein besonders großer weißer Fleck befindet sich in Indien. Allerdings könnte Apples Bezahldienst noch dieses Jahr in einem der bevölkerungsreichsten Länder der Welt starten.

Apple Pay soll noch dieses Jahr in Indien starten

Apple treibt die Einführung von Apple Pay in Indien voran: Laut eines aktuellen Berichts plant das Unternehmen, seinen mobilen Bezahldienst noch im Jahr 2026 im indischen Markt zu starten – voraussichtlich zum Ende des Jahres. Voraussetzung dafür sind allerdings noch mehrere Regulierungs- und Genehmigungsschritte mit Behörden, Banken und Kartenanbietern, an denen Apple derzeit arbeitet.

Apple Pay wird dann kontaktlose Zahlungen direkt über Apple Wallet ermöglichen: Anwender könnten Kredit- oder Debitkarten in der Wallet-App hinterlegen und per iPhone und Apple Watch mobil bezahlen. Zudem kann Apple Pay am iPad und Mac genutzt werden.

Der potenzielle Start fällt in eine Phase, in der Apple seine Präsenz in Indien deutlich ausbaut: Der Konzern verzeichnete 2025 Rekord-iPhone-Lieferzahlen im Land und gehört erstmals zu den Top-Smartphone-Anbietern dort – was die Grundlage für den Start lokaler Dienste wie Apple Pay stärkt.