Apple hat eine zeitlich begrenzte Rabat-Aktion zum Chinesisches Neujahr 2026 angekündigt. Kunden können im Aktionszeitraum bis zu 1000 Yuan (ca. 123 Euro) auf ausgewählte Produkte sparen.

Apple startet Sonderaktion zum Chinesisches Neujahr 2026

Bereits in den vergangenen Jahren hat Apple zu den Feiertagen in China eine Rabatt-Aktion aufgelegt. Dies setzt sich im laufenden Jahr fort und Kunden können für kurze Zeit bis zu 1000 Yuan (ca. 123 Euro) auf ausgewählte Produkte über den chinesischen Apple Online Store sowie vor Ort in den Retail Stores sparen. Aktion läuft vom 24. bis 27. Januar 2026 und somit vier Tage.

An der Sonderaktion nehmen zahlreiche Apple-Produkte aus verschiedenen Kategorien teil, darunter:

iPhones wie das iPhone 16, iPhone 16 Plus und das günstigere iPhone 16e

Macs (z. B. MacBook Air mit M4, MacBook Pro mit M4/M5, Mac mini, iMac)

iPads (inkl. iPad Pro M5, iPad Air M3, iPad A16, iPad mini A17 Pro)

Apple Watch-Modelle (Ultra 3, Series 11, SE 3)

AirPods (AirPods 4, AirPods 4 ANC, AirPods Max)

Apple Pencil Pro

Aus dem Kleingedruckten geht hervor, dass die Rabatte nur bei Verwendung bestimmter Zahlungsmittel gewährt werden, wie Alipay, WeChat Pay oder ausgewählte chinesische Bankkarten. Zudem ist der Rabatt auf zwei Produkte pro Produktkategorie begrenzt.

Die Aktion steht im Kontext von Apples Bemühungen, die Nachfrage im wichtigen chinesischen Markt nach dem Lunar New Year weiter anzukurbeln – besonders nachdem die iPhone-Lieferungen im letzten Quartal 2025 stark zulegten.