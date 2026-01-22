Seit längerem wird kolportiert, dass Apple an einem Home-Hub arbeitet, der mit Siri bzw. einem kommenden Siri-Chatbot harmoniert. Die Details sind noch verhältnismäßig rar und man hat noch nicht wirklich das Gefühl, dass Apple das Produkt zeitnah ankündigen wird. Nichtsdestotrotz halten sich hartnäckige Gerüchte, dass Apple den Home-Hub im Frühjahr 2026 ankündigen könnten. Ein neuer Bericht spricht davon, dass der Home-Hub eine robotergestützte, schwenkbare Basis erhalten könnte.

Apple arbeitet an Home-Hub

The Information informiert heute nicht nur zu einem Apple KI-Pin, sondern auch zum kolportierten Apple Home-Hub. Die Kollegen schreiben

Apple arbeitet außerdem an einem Heimgerät mit kleinem Display, Lautsprechern und einem drehbaren Roboterfuß, das stark auf KI-Funktionen ausgelegt ist. Laut zwei Insidern könnte dieses Gerät bereits im Frühjahr auf den Markt kommen.

Wie eingangs erwähnt, haben wir schon des öfteren von einem möglichen Apple Home-Hub gehört. Ursprünglich wurde das Gerät für 2025 erwartet, die Verzögerungen beim großen Siri-Upgrade dürfen allerdings auch zu Verzögerungen von Hardware-Produkten geführt haben.

Nun heißt es erstmal, dass Apple auf eine schwenkbare Basis setzt. Diese Formulierung erinnert eher an Apples geplanten Tisch-Roboter, der 2027 erscheinen soll und einen Bildschirm auf einem beweglichen Arm besitzt. Das könnte darauf hindeuten, dass der Home Hub und der spätere Robot-Begleiter funktional oder technisch verwandt sind.

Angeblich sind auch zwei Versionen des Home-Hubs in Entwicklung. Eine Variante könnte für die Wandmontage gedacht sein, während das zweite Modell auf dem RTIsch oder einer Arbeitsplatte platziert werden könnte.