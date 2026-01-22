Apple denkt angeblich über einen Strategiewechsel bei der Infrastruktur für Siri nach. So soll der kommende Siri-Chatbot möglicherweise nicht mehr ausschließlich auf eigenen Servern laufen, sondern teilweise auf Googles Cloud-Infrastruktur. Das berichtet zumindest Mark Gurman von Bloomberg.

Eine ungewöhnliche Partnerschaft

Apple verhandelt laut Gurman mit Google über den Einsatz von Servern mit sogenannten Tensor Processing Units für den geplanten Siri-Chatbot. Diese speziellen Chips hat Google eigens für rechenintensive KI-Aufgaben entwickelt. Für Apple wäre das eine deutliche Abkehr vom bisherigen Kurs, Nutzeranfragen entweder direkt auf dem Gerät oder über die eigene Private Cloud Compute Infrastruktur zu verarbeiten.

Die kurzfristigen Pläne bleiben unverändert

Die Siri-Verbesserungen in iOS 26.4 werden weiterhin auf Apples eigenen Private Cloud Compute Servern laufen. Diese stellte das Unternehmen 2024 als datenschutzfreundliche Alternative vor. Die Server basieren auf leistungsstarken Mac-Chips und verarbeiten Nutzerdaten nur temporär, ohne sie zu speichern. Selbst Apple hat keinen Zugriff darauf, wie das Unternehmen betont.

Warum Google ins Spiel kommt

Der fortschrittlichere Siri-Chatbot für iOS 27 soll auf einem neuen Sprachmodell von Google basieren. Intern trägt es den Namen Apple Foundation Models Version 11 und erreicht angeblich ein ähnliches Niveau wie Googles aktuelle Gemini-Modelle. Ein solches Modell im großen Stil zu betreiben, übersteigt vermutlich die Kapazitäten von Apples aktueller Serverinfrastruktur. Googles deutlich größere Cloud-Ressourcen und spezialisierte KI-Hardware könnten diese Lücke schließen.

Dass Siri-Anfragen auf Google-Servern verarbeitet werden, heißt nicht automatisch, dass Google Zugriff auf Nutzerdaten erhält. Apple nutzt bereits heute Drittanbieter für Teile der iCloud-Infrastruktur und behält dabei die Kontrolle über Verschlüsselung und Datenrichtlinien. Ein ähnliches Modell wäre auch hier denkbar.