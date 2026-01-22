Während Apple bislang keinen eigenen KI-Chatbot für Endkunden anbietet, arbeitet das Unternehmen hinter den Kulissen längst mit solchen Werkzeugen. Schon im vergangenen Jahr berichtete Bloomberg über einen internen Chatbot namens Veritas, der zum Testen der neuen Siri-Version dient. Nun hat Macworld Details zu zwei zusätzlichen KI-Tools enthüllt, die Apple-Mitarbeiter offenbar täglich nutzen.

Enchanté als Allrounder

Der erste Assistent hört auf den Namen Enchanté und wird den Mitarbeitern seit November 2025 zur Verfügung gestellt. Er funktioniert ähnlich wie ChatGPT und unterstützt bei Ideenfindung, Entwicklungsaufgaben, Korrekturlesen sowie allgemeinen Wissensfragen. Die Oberfläche soll der macOS-Version von ChatGPT ähneln.

Technisch interessant ist dabei die Modellauswahl. Enchanté greift auf von Apple freigegebene Sprachmodelle zurück, darunter Apples eigene Foundation Models sowie Claude und Gemini. Der Dienst läuft entweder lokal auf dem Gerät oder über private Server, was den hohen Datenschutzansprüchen des Unternehmens entspricht. Mitarbeiter können Dokumente, Bilder und andere Dateien hochladen und analysieren lassen. Auch der Zugriff auf lokal gespeicherte Mac-Dateien ist möglich.

Apple ermutigt seine Teams ausdrücklich dazu, Enchanté sowohl als Testplattform als auch für alltägliche Arbeitsaufgaben zu verwenden. Ein besonderer Vorteil liegt darin, dass der Assistent interne Dokumentationen und Unternehmensrichtlinien kennt.

Enterprise Assistant für HR-Fragen

Das zweite Tool trägt den Namen Enterprise Assistant und richtet sich speziell an Mitarbeiter im Unternehmensbereich. Es dient als Wissensdatenbank für interne Richtlinien und beantwortet Fragen zu Themen wie Verhaltensregeln oder Krankenversicherungsleistungen.

Blick nach vorn

Dass Apple intern auf KI setzt, überrascht nicht. Berichte über Tests verschiedener generativer KI-Funktionen gibt es bereits seit 2023. Im Jahr 2024 erprobte das Unternehmen beispielsweise ein ChatGPT-ähnliches Werkzeug für den AppleCare-Support.

Aktuell müssen wir noch auf einen vollwertigen Apple-Chatbot verzichten. Im Laufe des Jahres plant Apple jedoch eine grundlegend überarbeitete Siri-Version, die auf Google Gemini basieren und ebenfalls Chatbot-Funktionen bieten soll.