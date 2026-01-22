Seit mehreren Jahren hat Netatmo eine smarte Außenkamera mit Flutlicht im Portfolio. Nun hat der Hersteller einen Nachfolger unter dem Namen „ORIGINAL“ angekündigt. Bei gleichen Design setzt das Unternehmen unter anderem auf eine deutlich verbesserte Kamera.

Netatmo stellt die Smarte Außenkamera ORIGINAL vor

Der französische Smart-Home-Hersteller Netatmo hat eine neue smarte Außenkamera namens ORIGINAL angekündigt. Dabei handelt es sich um eine 3-in-1-Lösung, die eine hochauflösende Kamera, eine leistungsstarke 105dB Sirene und einen intelligenten LED-Flutlichtstrahler miteinander kombiniert – ein Abo ist nicht notwendig. Beim Design setzt Netatmo auf die Silhouette ihres Vorgängers.

Die Smarte Außenkamera ORIGINAL versteht sich nicht nur als klassische Überwachungslösung, sondern als umfassendes Sicherheitskonzept für den Außenbereich. Sie überzeugt mit außergewöhnlich hoher Bildschärfe und einer besonders stabilen Verbindung. Möglich macht das eine leistungsstarke Optik, die Videos in 2K+ HDR bei 30 Bildern pro Sekunde aufzeichnet. Ein 130-Grad-Sichtfeld, bis zu 16-facher Zoom sowie eine präzise Infrarot-Nachtsicht sorgen dafür, dass selbst kleinste Details bei Tageslicht wie auch in der Dunkelheit klar erkennbar bleiben.

Die Kamera unterstützt Dualband-WLAN im 2,4- und 5-GHz-Bereich und setzt auf MIMO-Technologie mit zwei Dualband-Antennen. Im Vergleich zur Vorgängergeneration mit nur einer Monoband-Antenne sorgt das für eine deutlich stabilere Verbindung – auch bei anspruchsvollen Netzwerkbedingungen.

In Kombination mit einer leistungsstarken, integrierten KI ermöglicht diese Bildqualität eine äußerst genaue Erkennung. Die Kamera erkennt Personen, Haustiere und Fahrzeuge effizient.

Darüber hinaus können Benutzer auch Alarmzonen anpassen und für jede Situation die geeignete Reaktion auswählen:

Nur aufzeichnen

Benachrichtigung senden

Alarm auslösen

Die Smarte Außenkamera ORIGINAL lässt sich über die Home + Security-App vollständig in das Netatmo-Ökosystem integrieren, das alle Sicherheitsgeräte für das Zuhause in einer einzigen intuitiven Benutzeroberfläche zusammenfasst (Innenkameras, Außenkameras, Alarmanlagen, Detektoren, Zugangskontrolle).

Die Smarte Außenkamera ORIGINAL wird ab Sommer 2026 in zwei Farben – Schwarz und Weiß – zum Preis von 249,99 Euro im Netatmo Store und bei den Partnerhändlern erhältlich sein. Ergänzend dazu bringt Netatmo das passende Zubehör auf den Markt: Der Outdoor Flutlichtstrahler ist optisch auf die Kamera abgestimmt und wird für 69,99 € (UVP) erhältlich sein. Ausgestattet mit einer leistungsstarken 12-W-LED reagiert er automatisch, wenn eine Bewegung erkannt wird, und beleuchtet sofort die Umgebung.