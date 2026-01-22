Netatmo hat heute nicht nur die smarte Außenkamera ORIGINAL sondern auch das smarte Heizkörperthermostat ORIGINAL angekündigt. Die erste auffällige Veränderung ist das Design, allerdings setzt der Hersteller auch auf neue Technik.

Netatmo präsentiert das Thermostat ORIGINAL

Seit 14 Jahren bietet Netatmo bereits ein smartes Thermostat an. Nun gibt es einen Nachfolger. Zunächst einmal setzt Netatmo auf klare Linien und ein Touchscreen, der nur das Wesentliche anzeigt.

Laut Netatmo lässt sich mit dem Thermostat ORIGINAL die Heizung ganz einfach programmieren und einstellen, entweder direkt über das Bedienfeld oder über die Home + Control App. Außerdem bietet es eine detaillierte Nachverfolgung der Heizaktivitäten.

Die Einrichtung geht schnell und unkompliziert von der Hand: Mit den vollständig enthaltenen Montagesets und einer ausführlichen Schritt-für-Schritt-Anleitung ist das Thermostat ORIGINAL in weniger als 30 Minuten einsatzbereit. Das Thermostat ORIGINAL ist mit den meisten auf dem Markt erhältlichen Heizsystemen kompatibel: Gas- und Ölkessel, Luft-Wasser-Wärmepumpen, Holz- oder Pelletöfen. Es lässt sich einfach und zuverlässig in bestehende Anlagen integrieren

Die Netatmo ORIGINAL-Lösung umfasst alle Funktionen, die das Heizungsmanagement vereinfachen und den Komfort verbessern:

Vorausschauende Funktion, um die ideale Temperatur zum richtigen Zeitpunkt zu erreichen

Bildschirmsperre

Eco-Assist (Geolokalisierung), um das Heizen während ungeplanter Abwesenheiten zu vermeiden

Benachrichtigungen und Warnmeldungen, auch bei Störungen des Heizungssystems

Anpassbare Szenarien für zu Hause, z. B. Ankunft/Abreise

Das Herzstück dieser neuen Energieserie ist der Thermo Hub (Gateway). Er wird an eine Steckdose angeschlossen und synchronisiert alle Netatmo ORIGINAL-Heizgeräte für eine zentralisierte, effiziente Steuerung mit einem einzigen Hub für das gesamte Haus. Außerdem gewährleistet er die Kompatibilität mit Matter,

Preis & Vergfügbarkeit

Das Thermostat ORIGINAL wird ab dem 22. Januar 2026 als kabelgebundene Version für 139,99 Euro und als kabellose Version für 149,99 Euro erhältlich sein. Das Smarte Heizkörperthermostat ORIGINAL wird ab September 2026 erhältlich sein.