Vodafone hat eine Ausbau-Offensive für sein Mobilfunknetz angekündigt. Dabei setzt das Unternehmen auf Open RAN. Ziel sind weniger Funköäöcher und mehr 5G. Bis zum Jahresende sollen 96 Prozent aller Haushalte mit 5G abgedeckt sein.

Vodafone plant 10.600 Baumaßnahmen

Das Jahr 2026 ist erst wenigen Tage alt. Nun hat Vodafone einen umfangreichen Ausbau des Mobilfunknetzes für das laufende Jahr angekündigt.

Alles in Allem plant das Düsseldorfer Unternehmen rund 10.600 Baumaßnahmen, darunter 5G-Upgrades, neue Funkmasten, Kapazitätserweiterungen und Modernisierungsmaßnahmen.

Im Mittelpunkt der Netzplanung stehen gezielte Optimierungen an bestehenden Mobilfunkmasten, mit denen Vodafone die Netzqualität für jede einzelnen Nutzer weiter verbessern will. An zahlreichen Standorten kommen zusätzliche Antennen zum Einsatz, um die verfügbaren Breitband-Kapazitäten auszubauen. Dazu zählen insbesondere leistungsstarke 3,5-GHz-Stationen sowie Funkmasten mit 700-MHz- und 1.800-MHz-Frequenzen. Parallel dazu werden 4.300 Stationen erstmals mit 5G-Technik ausgestattet. Durch die weitere Verdichtung des Mobilfunknetzes steigt die 5G-Haushaltsabdeckung im Vodafone-Netz bis zum Jahresende auf 96 Prozent.

Vodafone schlägt beim Netzausbau ein neues Kapitel auf und setzt in diesem Jahr erstmals umfassend auf eine innovative Funkarchitektur. Mit dem Start des bislang größten Open-RAN-Projekts in Deutschland entsteht ein besonders flexibles und zukunftsfähiges Mobilfunknetz. Erstmals arbeitet Vodafone dabei mit einem dritten Technologiepartner zusammen: Samsung.

Im Laufe des Jahres werden Mobilfunkstandorte im unteren dreistelligen Bereich mit Open-RAN-Technik ausgerüstet – sowohl neu errichtete Standorte als auch bestehende Funkmasten. Bereits im Frühjahr soll die Hansestadt Wismar in Mecklenburg-Vorpommern als erste Open-RAN-Stadt Deutschlands ans Netz gehen.

Der große Unterschied zu klassischen Mobilfunklösungen: Während herkömmliche Standorte meist komplett von einem einzigen Anbieter stammen, erlaubt Open RAN die flexible Kombination von Hard- und Software verschiedener Hersteller. Dadurch gewinnt Vodafone deutlich mehr Spielraum bei Ausbau, Betrieb und Weiterentwicklung des Netzes.