Seit Oktober 2025 ist offizielle bekannt, dass Apple TV in den USA die neue Heimat der Formel 1 wird. Dies bedeutet unter anderem, dass Apple TV die Formel 1 im Live-Stream auf iPhone, iPad und Co. bringen wird. Allerdings soll die Partnerschaft weit über das reine Streaming hinausgehen.

Apple-Formel-1-Partnerschaft geht weit über Streaming hinaus

Apple hat im Jahr 2025 einen exklusiven US-Broadcast-Deal für die Formel-1-Rennen abgeschlossen, der ab der Saison 2026 alle Grand Prix-Übertragungen über Apple TV bringen soll – inklusive Training, Qualifying, Sprint-Sessions und Rennen selbst. Allerdings bereite sich das Unternehmen darauf vor, seine Formel-1-Kooperation deutlich breiter aufzustellen, als bislang bekannt war.

Jim DeLorenzo, Apples globaler Leiter für Sportpartnerschaften und Übertragungsstrategie, betonte auf der Autosport Business Exchange 2026, dass die Formel-1-Partnerschaft als „Unternehmens-breite Initiative“ verstanden wird, bei der Apple als Ganzes involviert ist – nicht nur einzelne Dienste.

„Wenn wir eine solche Partnerschaft eingehen, handelt es sich nicht um eine Partnerschaft mit Apple Sports oder Apple Video. Es ist eine Partnerschaft mit Apple.“ […] „Das bedeutet, dass wir das gesamte Unternehmen einbeziehen werden, um herauszufinden, wie wir gemeinsam mit der Formel 1, den Teams und den Fahrern wachsen können.“

Jim DeLorenzo wollte sich zwar nicht auf konkrete Broadcast-Features festlegen, verwies jedoch auf Apples jüngste Erfahrungen in der Sportproduktion als Orientierung. Als Beispiel nannte er den Einsatz von iPhone-Kameras bei MLB-Übertragungen – ein Fall, in dem Hardware gezielt eingesetzt wurde, um die Berichterstattung sichtbar zu verbessern. Dieses Prinzip könne auch bei künftigen Sportprojekten eine Rolle spielen. Auch die Übertragung von Spielen der NBA auf Apple Vision Pro könnte in den Überlegungen von Apple eine Rolle spielen.