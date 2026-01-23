Apple hat ausgewählte Creator zu einem dreitägigen Event in Los Angeles eingeladen. Dieses findet vom 27. bis 29. Januar 2026 statt. Laut der Einladung sollen Kreative aus den Bereichen Foto, Video und anderen Bereichen zusammenkommen, um neue Tools, Funktionen und Workflows kennenzulernen – und diese anschließend mit ihren Communities zu teilen. Dreht es sich nur um das neue Apple Creator Studio oder kündigt Apple auch ein neues MacBook Pro an?

Apple lädt Kreative vom 27. bis 29. Januar zum Event nach Los Angeles

Der YouTuber Petr Mara hat auf Instagram einen Screenshot seiner Einladung zum „Apple Experience“-Event in Los Angeles geteilt. Offenbar möchte Apple die Vorzüge des neuen Apple Creator Bundles vorstellen, welches vergangene Woche vorgestellt wurde und am 28. Januar eingeführt wird.

Beim Apple Creator Studio handelt es sich um eine Sammlung von leistungsstarken Kreativapps. Final Cut Pro, Logic Pro, Pixelmator Pro, Motion, Compressor und MainStage — sowie neue KI-Features und Premiuminhalte in Keynote, Pages und Numbers.

Da das Bundle mehrere professionelle Mac-Apps enthält, ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass Apple das zeitgleiche Event auch als Gelegenheit nutzen wird, neue MacBook Pro-Modelle auf den Markt zu bringen. Entsprechende Gerüchte keimten kürzlich auf und gleichzeitig schossen die Lieferzeiten der aktuellen Modell in die Höhe.

Im Oktober letzten Jahres hat Apple ein neues MacBook Pro mit M5-Chip angekündigt. Für Frühjahr 2026 werden neue High-End MacBook Pro mit M5 Pro und M5 Max erwartet. Fraglich ist nur, ob die Ankündigung der neuen Hardware mit dem Apple Creator Studio zusammenfällt.