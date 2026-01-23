Die Nominierungen für die Academy Awards 2026 liegen vor. Bereits gestern haben wir euch darüber informiert, dass sich der Apple Original-Film „F1 – Der Film“ über vier Nominierungen freuen darf. Wie nun bekannt wird, wurden zwei weitere Apple Originals bei der Nominierung der diesjährigen Oscars berücksichtigt. Die Rede ist von „Come See Me in the Good Light“ und „The Lost Bus“.

Apple TV erhält sechs Nominierungen für die Oscars 2026

Die Academy of Motion Picture Arts and Sciences gab die Nominierungen für die 98. jährlichen Academy Awards bekannt. Apple TV wurde insgesamt sechs Mal berücksichtigt, darunter für den besten Film für den Apple Original Film „F1“, den erfolgreichsten Sportfilm aller Zeiten, sowie für den besten Ton, die besten visuellen Effekte und den besten Schnitt. Der beliebte Dokumentarfilm „Come See Me in the Good Light“ wurde als bester Dokumentarfilm nominiert, und der Original-Film „The Lost Bus“ erhielt eine Nominierung für die besten visuellen Effekte.

F1

Best Picture

Best Sound

Best Visual Effects

Best Editing

Come See Me in the Good Light

Best Documentary Feature Film

The Lost Bus

Best Visual Effects

Die Gewinner werden am Sonntag, dem 15. März, in Los Angeles bekannt gegeben.