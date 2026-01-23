Passend zum Wochenende feiert bei SIM.de ein absoluter Tarif-Liebling sein Comeback. Ihr erhaltet eine 3GB Allnet-Flat für nur 2,99 Euro im Monat. Alternativ könnt ihr euch für eine 20GB Allnet für 4,99 Euro mtl. entscheiden. Der Deal ist nur bis zum 27. Januar 2026 (11:00 Uhr) gültig.

3GB Allnet Flat nur 2,99 Euro im Monat

In den letzten Monaten haben wir euch regelmäßig auf Allnet-Flats mit „reichlich“ Datenvolumen aufmerksam gemacht. Allerdings benötigt nicht jeder 50GB oder 100GB pro Monat. Es gibt sicherlich Anwendungsbereiche, in denen 3GB oder 20GB vollkommen ausreichend sind. Rechtzeitig zum Wochenende feiert bei SIM ein absoluter Tarif-Liebling sein Comeback. Die Rede ist von der 3GB Allnet-Flat für gerade mal 2,99 Euro pro Monat. Der Tarif beinhaltet eine 5G Allnet Flat (max. 50 MBit/s) und einem Preis, der bleibt – auch nach 24 Monaten.

3GB Allnet-Flat

3GB Datenvolumen

bis zu 50MBit/s

o2-Netz

Telefon-Flat

SMS-Flat

EU-Roaming

2,99 Euro mtl.

Kein Anschlusspreis (24 Monate)

Während der Mindestvertragslaufzeit von zwei Jahren fallen für die 3GB Allnet-Flat insgesamt nur 71,76 Euro an. Bei diesem Preis kann man nicht wirklich etwas falsch machen. Alternativ könnt ihr euch für eine 20GB Allnet-Flat für 4,99 Euro pro Monat entscheiden. Für diesen Tarif fallen nur 119,76 Euro für die Mindstvertragslaufzeit von 24 Monaten an. Alternativ könnt ihr die Tarife mit einer monatlichen Kündigungsmöglichkeit buchen. Dann fällt ein ein einmaliger Bereitstellungspreis von 9,99 Euro an.

>>> Hier geht es zu den SIM.de Tarifen <<<