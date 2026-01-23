Gerüchten zufolge setzt Apple beim kommenden iPhone 18 Pro und iPhone 18 Pro Max auf eine kleinere Dynamic Island. Nun meldet sich ein bekannter Leaker zu Wort und behauptet, die tatsächliche Größe der Displayaussparung zu erkennen. Um das Ganze zu verdeutlichen, hat er ein Mockup veröffentlicht.

Mockup soll Größe der Dynamic Island beim iPhone 18 Pro zeigen

Der Leaker „Ice Universe“ berichtet auf X, dass die Dynamic Island beim iPhone 18 Pro rund 35 Prozent schmaler ausfallen wird als beim Vorgängermodell. Auch konkrete Zahlen hält der Leaker bereit. Während die Dynamic Island beim iPhone 17 Pro eine Breite von 20,76mm aufweist, soll diese beim iPhone 18 Pro auf 13,49mm schrumpfen. Zur Verdeutlichung hat er ein Mockup erstellt, auf dem die neue Dimension zu sehen ist.

Einem früheren Bericht von The Information zufolge sollten die iPhone 18 Pro-Modelle über Face ID unter dem Display verfügen. Demnach hätten die nur noch eine Punch-Hole-Frontkamera in der oberen linken Ecke des Bildschirms, anstatt der bisherigen pillenförmigen Aussparung für Frontkamera und Face-ID-Sensoren. Neuesten Informationen zufolge wird dieses Jahr jedoch lediglich der Fluter für Face ID unter das Display verlegt. Das bedeutet, dass Apple die pillenförmige Aussparung lediglich verkleinern, aber nicht vollständig entfernen kann.

Display-Experten wie Ross Young erwarten, dass diese reduzierte Dynamic Island auch mindestens bis 2027 bestehen bleibt, bevor Apple möglicherweise zu einer komplett unter dem Display verschwundenen Frontkamera übergeht.

Ice Universe hat in der Vergangenheit mehrfach akkurate Leaks zu kommenden Apple Produkten geliefert. Seine Trefferquote lag allerdings nicht bei 100 Prozent. Wie immer gilt, dass man Apple Gerüchte mit einer Portion Skepsis betrachten sollte.