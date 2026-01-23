Der Mobilfunkanbieter o2 bietet ab dem 4. Februar 2026 eine Geld-zurück-Garantie an. Neukunden und Bestandskunden können das Netz 30 Tage lang im Alltag testen. Wer nicht überzeugt ist, kann den Vertrag online ohne Angabe von Gründen stornieren und bekommt die Grundgebühr sowie den Anschlusspreis vollständig erstattet.

Zufriedenheitsgarantie bei o2

o2 Telefónica hat in den vergangenen Jahren kräftig in den Netzausbau investiert. Das Fachmagazin connect bewertete vor Kurzem das Netz zum sechsten Mal in Folge mit „sehr gut“. Dabei landete o2 erstmals auf Platz zwei im Ranking. Das Unternehmen betreibt mittlerweile 29.000 Mobilfunkstandorte und erreicht mit seinem 5G-Netz rund 99 Prozent der Bevölkerung.

Die Zufriedenheitsgarantie soll Kunden ermöglichen, diese Verbesserungen selbst zu überprüfen. Denn Testergebnisse und Durchschnittswerte sagen wenig darüber aus, wie stabil die Verbindung in der eigenen Wohnung oder auf dem Arbeitsweg tatsächlich ist. Eine Umfrage von o2 zeigt, dass für 55 Prozent der Verbraucher die Netzqualität das wichtigste Kriterium bei der Wahl eines Mobilfunkvertrags ist.

Die Garantie gilt für alle Mobilfunktarife mit 24 Monaten Laufzeit sowie für die Flex-Tarife. Das Angebot ist in den o2 Shops, auf der Webseite und über die Hotline verfügbar.

Der Netzausbau geht weiter

Parallel zur Einführung der Zufriedenheitsgarantie treibt o2 den Ausbau voran. Allein 2025 wurden rund 8.000 Maßnahmen umgesetzt, darunter 600 neue Standorte. Die Versorgung entlang von 28.000 Schienenkilometern hat sich laut Unternehmensangaben verbessert. Bis Ende 2027 sollen rund 3.000 zusätzliche Standorte entstehen.