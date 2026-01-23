Bloomberg berichtet, dass Apples Hardware-Chef John Ternus seit Ende letzten Jahres zusätzlich das Apple Design-Team anführt, während das Unternehmen ihn weiterhin auf seine Übernahme der CEO-Position vorbereitet.

Tim Cook hat offenbar John Ternus die Leitung des Apple Design Teams übertragen

Apple hat offenbar eine weitreichende Umstrukturierung seiner Design-Führung vorgenommen. John Ternus, bislang Apples Senior Vice President für Hardware Engineering, übernimmt künftig eine übergeordnete Rolle als Chief Design Officer (CDO). In dieser Position soll Ternus die gesamte Produktdesign-Strategie über alle Hardware- und Software-Teams hinweg koordinieren – ein Schritt, der Apples Fokus auf konsistente, nahtlose User-Erlebnisse unterstreicht. Ternus fungiert dabei als das, was der Bericht als „leitenden Sponsor“ für das gesamte Design bei Apple bezeichnete.

In der Praxis bedeutet dies laut Bericht, dass Ternus die Designstrategie auf Führungsebene überwachen wird, während die Designleiter weiterhin direkt an Tim Cook berichten, sowohl in den internen Organigrammen als auch in den öffentlichen Veröffentlichungen des Unternehmens.

In seiner neuen Funktion wird Ternus eng mit Apples Design- und Engineering-Teams zusammenarbeiten, um das Zusammenspiel von physischen Produkten, Betriebssystemen und Diensten noch stärker zu verknüpfen. Experten sehen darin einen Versuch, Apples Designkultur weiter zu schärfen – besonders angesichts wachsender Konkurrenz im Bereich Hardware-Innovation und KI-Produkte.

Aus dem Bericht geht außerdem hervor, dass trotz des Wechsel keine konkreten Anzeichen dafür vorliegen, dass Cook zeitnah zurücktreten wird. Laut Bloomberg versucht Cook selbst, Ternus mehr Einblicke in die Geschäftstätigkeit des Unternehmens zu gewähren“, und dass Ternus zunehmend als öffentliches Gesicht des Unternehmens positioniert wird. Dies könnte als weiterer Schritt verstanden werden, Ternus als kommenden CEO des Unternehmens aufzubauen.