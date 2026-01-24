Apple TV hat einen Trailer zur „Top Dogs“ veröffentlicht. Dabei handelt es sich um eine zweiteilige Doku-Serie, die einen Blick hinter die Kulissen der größten Hundeshow der Welt bietet. Die Doku soll ein Beispiel dafür sein, wie Apple Immersive Video Inhalte mit hohem Erlebnis-Faktor auf Vision Pro bringt.

Premiere am 30. Januar 2026

Apple hat den offiziellen Trailer zu „Top Dogs“ veröffentlicht. In der Beschreibung heißt es

Tauchen Sie ein in die Welt der größten Hundeausstellung der Welt mit dieser zweiteiligen, immersiven Hundeserie, die am 30. Januar Premiere feiert. Nur auf Apple Vision Pro.

Bei der betreffenden Hunde-Show handelt es sich um Crufts, eine internationale Hundeausstellung, die seit 1891 jährlich in Großbritannien stattfindet.