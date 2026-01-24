Die Deutsche Telekom, Vodafone und o2 haben in separaten Pressemitteilungen bekannt gegeben, dass die Netzbetreiber mit NG eCall die Nachfolge-Technologie für den Auto-Notruf in Deutschlands Mobilfunknetzen aktiviert haben.

NG eCall: Telekom, Vodafone und o2 starten neue Notruf-Technologie für Autos

Vodafone, o2 und Telekom haben das neue Auto-Notrufsystem „Next Generation Emergency Call“ (NG eCall) offiziell in ihren Netzen gestartet. Mit NG eCall verabschiedet sich das Notrufsystem von der bislang genutzten, rund 40 Jahre alten 2G-Technologie (GSM). Künftig wird der Notruf über moderne Mobilfunknetze wie 4G (LTE) und perspektivisch auch über 5G abgewickelt. Das sorgt nicht nur für eine stabilere Verbindung, sondern ermöglicht auch, dass Standort- und fahrzeugrelevante Daten deutlich schneller und zuverlässiger bei der Notrufzentrale eingehen als bisher.

Das bislang eingesetzte, technisch überholte eCall-System wird vorerst weiter betrieben. Die neue Generation greift erst dann, wenn sowohl die Fahrzeuge als auch die Leitstellen für das moderne Verfahren ausgelegt sind. Ist das nicht der Fall, erfolgt der Notruf weiterhin über das bisherige System. Übergangsweise werden somit beide eCall-Varianten parallel genutzt.

Der Vorteil von NG eCall wird wie folgt beschrieben

Die Einführung von NG eCall bietet eine Reihe von Verbesserungen. Der Rufaufbau zu den Fahrzeuginsassen erfolgt deutlich schneller. Auch die bisherigen Einschränkungen bei der Übertragung von Daten fallen weg. Dritte können so perspektivisch neue Anwendungen im Zusammenhang mit Notrufen entwickeln. Denkbar ist beispielsweise eine optionale Übertragung von zusätzlichen Informationen wie den medizinischen Daten der Fahrzeuginsassen über die schnellere Verbindung – wenn die Insassen damit einverstanden sind. Auch Live-Bilder von im Auto verbauten Kameras könnten übertragen werden. Dadurch bekämen die Retter schon vor dem Eintreffen am Unfallort einen präziseren Überblick und könnten sich schon während der Fahrt auf den Einsatz vorbereiten.

NG eCall ist seit Januar 2026 in Europa Voraussetzung für die Zulassung neuer Fahrzeugmodelle. Ab dem kommenden Jahr wird das System darüber hinaus verpflichtend in allen neu zugelassenen Fahrzeugen verbaut sein.

Der offizielle Start von eCall der nächsten Generation in den deutschen Mobilfunknetzen markiert einen entscheidenden Schritt, denn das bisherige Notrufsystem ist noch auf die veralteten Mobilfunkstandards 2G (GSM) und 3G (UMTS) angewiesen. Während 3G in Deutschland bereits 2021 von allen Netzbetreibern abgeschaltet wurde, steht auch das 2G-Netz vor dem Aus. Vodafone plant die Deaktivierung von 2G im September 2028, hält den Standard für besonders sicherheitsrelevante IoT-Anwendungen wie eCall jedoch noch bis Ende 2030 aufrecht. Die Telekom will ihr 2G-Netz bereits im Juni 2028 abschalten. O2 Telefónica hat bislang keinen konkreten Zeitplan für das Ende von 2G bekanntgegeben.