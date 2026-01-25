Apple führt nicht nur mit seinen Produkten zahlreiche Bestenlisten an, auch als Unternehmen an sich steht der Hersteller aus Cupertino hoch im Kurs. So sichert sich Apple zum 19. Mal in Folge den ersten Platz auf Fortunes jährlicher Liste der „World’s Most Admired Companies“.

So entsteht das Ranking

Fortune befragt jedes Jahr rund 3.000 Führungskräfte, Vorstände und Analysten, die Unternehmen aus ihrer eigenen Branche bewerten. Die Kriterien reichen von Managementqualität über Produktstärke bis hin zu sozialer Verantwortung und der Fähigkeit, Talente anzuziehen. Ein anspruchsvoller Fragenkatalog also, der weit über reine Finanzkennzahlen hinausgeht.

KI-Boom ändert wenig an der Spitze

Das vergangene Jahr stand ganz im Zeichen von KI. Nvidia schoss auf Platz 4, während Unternehmen wie AMD und Workday es dank ihrer KI-Relevanz erstmals in die Top 50 schafften. Doch trotz aller Diskussionen um Apples vermeintlich langsamen Fortschritt bei der künstlichen Intelligenz blieb das Unternehmen unangefochten auf der ersten Position. Die Befragten schätzen weiterhin Apples starken Führungsstil, das Talentmanagement und die effiziente Lieferkette.

Die Top 10 im Überblick

Die diesjährige Liste zeigt bekannte Gesichter in einer leicht veränderten Reihenfolge:

Apple Microsoft Amazon Nvidia JPMorgan Chase Berkshire Hathaway Costco Wholesale Alphabet Walmart American Express

Bewegung im Tech-Sektor

Auch außerhalb der Top 10 hat sich einiges getan. Netflix kletterte drei Plätze auf Rang 12, während Salesforce drei Positionen verlor und nun auf Platz 20 steht. IBM legte einen Sprung um elf Plätze auf Rang 32 hin. TSMC gewann neun Plätze und landete auf Position 36. Samsung Electronics musste hingegen einen Verlust von zwölf Plätzen verbuchen und rutschte auf Rang 37 ab.