Apple hat kürzlich den neuen AirTag 2 vorgestellt. Die zwei Generation des „Gegenstandsfinders“ wurde nicht nur punktuell verbessert, auch der Preis für das 1er und 4er Pack ist gesunken. Eine Neuerung ist die „verbesserte Genaue Suche“. Doch mit welchen iPhone-Modellen funktioniert die verbesserte Genaue Suche?
Apple AirTags 2: verbesserte Genaue Suche funktioniert mit diesen iPhone-Modellen
Der AirTag 2 ist da. Apple setzt bei der zweiten AirTag-Generation auf den Ultrabreitband-Chip der zweiten Generation. Es ist derselbe Chip, der auch in der iPhone 17 Familie, im iPhone Air, in der Apple Watch Ultra 3 und in der Apple Watch Series 11 zu finden ist. Mithilfe von haptischem, visuellem und akustischem Feedback führt „Genaues Suchen“ Nutzer zu ihren verlorenen Gegenständen aus einer Entfernung, die bis zu 50 Prozent größer ist als bei der Vorgängergeneration.
Um die verbesserte Genaue Suche nutzen zu können, benötigt ihr ein kompatibles iPhone-Modell:
- iPhone Air
- iPhone 17 Pro Max
- iPhone 17 Pro
- iPhone 17
- iPhone 16 Pro Max
- iPhone 16 Pro
- iPhone 16 Plus
- iPhone 16
- iPhone 15 Pro Max
- iPhone 15 Pro
- iPhone 15 Plus
- iPhone 15
Die Genaue Suche über größere Entfernungen ist auf die oben genannten iPhone-Modelle beschränkt, da sowohl der AirTag als auch das iPhone den Ultrabreitband-Chip der zweiten Generation von Apple benötigen, der ab der iPhone 15 Familie eingeführt wurde.
Zu den weiteren Verbesserungen des AirTag 2 gehören eine größere Bluetooth-Reichweite und ein stärkerer Lautsprecher.
