Apple hat kürzlich den neuen AirTag 2 vorgestellt. Die zwei Generation des „Gegenstandsfinders“ wurde nicht nur punktuell verbessert, auch der Preis für das 1er und 4er Pack ist gesunken. Eine Neuerung ist die „ver­besserte Genaue Suche“. Doch mit welchen iPhone-Modellen funktioniert die ver­besserte Genaue Suche?

Apple AirTags 2: ver­besserte Genaue Suche funk­tio­niert mit diesen iPhone-Modellen

Der AirTag 2 ist da. Apple setzt bei der zweiten AirTag-Generation auf den Ultrabreitband-Chip der zweiten Generation. Es ist derselbe Chip, der auch in der iPhone 17 Familie, im iPhone Air, in der Apple Watch Ultra 3 und in der Apple Watch Series 11 zu finden ist. Mithilfe von haptischem, visuellem und akustischem Feedback führt „Genaues Suchen“ Nutzer zu ihren verlorenen Gegenständen aus einer Entfernung, die bis zu 50 Prozent größer ist als bei der Vorgängergeneration.

Um die ver­besserte Genaue Suche nutzen zu können, benötigt ihr ein kompatibles iPhone-Modell:

iPhone Air

iPhone 17 Pro Max

iPhone 17 Pro

iPhone 17

iPhone 16 Pro Max

iPhone 16 Pro

iPhone 16 Plus

iPhone 16

iPhone 15 Pro Max

iPhone 15 Pro

iPhone 15 Plus

iPhone 15

Die Genaue Suche über größere Entfernungen ist auf die oben genannten iPhone-Modelle beschränkt, da sowohl der AirTag als auch das iPhone den Ultrabreitband-Chip der zweiten Generation von Apple benötigen, der ab der iPhone 15 Familie eingeführt wurde.

Zu den weiteren Verbesserungen des AirTag 2 gehören eine größere Bluetooth-Reichweite und ein stärkerer Lautsprecher.