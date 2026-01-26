Apple hat soeben nicht nur den AirTag 2 angekündigt, sondern auch ein neues Black Unity Apple Watch Armband zum Black History Month 2026 präsentiert. Das neue Armband lässt sich ab sofort über den Apple Online Store bestellen.

Apple kündigt neues Black Unity Apple Watch Armband an

Apple hat ein neues Black Unity Apple Watch Armband angekündigt. Konkret hat Apple das Apple Watch Unity Connection Geflochtenes Solo Loop vorgestellt. Dieses würdigt den Black History Month und feiert die Kraft der Verbundenheit.

Getragen von diesem Leitgedanken engagiert sich Apple weltweit für Organisationen, die mit nachhaltigen Programmen den Zusammenhalt in benachteiligten Communitys stärken und kreative Potenziale fördern. Dazu zählen unter anderem Fördermittel für die Boys & Girls Clubs of America, Urban Arts in New York City, Youth Music in London, die Art Gallery of New South Wales in Sydney sowie Enactus México in Mexiko-Stadt. Mit diesen neuen Zuschüssen knüpft Apple an sein langjähriges Engagement an, weltweit wirtschaftliche, Bildungs- und Kreativchancen in lokalen Gemeinschaften gezielt auszubauen.

Genau wie in den Jahren zuvor wurde das neue Armband von von Schwarzen Kreativen und Mitstreitern bei Apple gestaltet. Das Unity Connection Geflochtenes Solo Loop greift die Farben der panafrikanischen Flagge auf und entsteht durch das Verweben von Filamenten aus recyceltem Polyestergarn um ultradünne Silikonfäden herum mithilfe hochpräziser Flechtmaschinen.

Das Material überzeugt laut Apple mit einer angenehm weichen Haptik und einer dezent strukturierten Oberfläche und ist zugleich schweiß- sowie wasserresistent. Bei genauerem Hinsehen zeigen sich feine Nuancen in Rot, Grün und Schwarz, die dem Armband eine besondere Tiefe und lebendige Optik verleihen.

Das Unity Connection Geflochtenes Solo Loop kann ab sofort im Apple Store Online und in der Apple Store App bestellt werden und wird später in dieser Woche in den Apple Stores für 99 Euro erhältlich sein. Das Unity Connection Geflochtenes Solo Loop ist in den Armbandgrößen 0-12 für Gehäusegrößen in 42 mm und 46 mm erhältlich. Es ist kompatibel mit der Apple Watch Series 4 oder neuer, der Apple Watch SE sowie allen Apple Watch Ultra Modellen (nur 46 mm Armband).