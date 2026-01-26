Das iPhone Air hat Apple als beeindruckendes Designstück positioniert, doch die schlanke Bauweise brachte Kompromisse mit sich, die nicht jedem gefallen. Besonders die Kameraausstattung mit nur einer Linse sorgte für Kritik. Das Feedback scheint bei Apple angekommen zu sein.

Mehr Platz für eine zweite Kamera

Laut dem Leaker Instant Digital hat Apple bei seinen Zulieferern ein deutlich kompakteres Face-ID-Modul angefragt. Dadurch soll im iPhone Air 2 neben der Hauptkamera nun auch ein Ultraweitwinkelobjektiv Platz finden. Bereits im November deutete der Leaker Digital Chat Station an, dass Apple daran arbeite, das Gerät noch dünner und leichter zu gestalten. Kurz darauf berichtete The Information, dass eine zweite Kamera für das Gerät tatsächlich in Entwicklung sei. Die neuesten Hinweise fügen sich also in ein bereits bekanntes Bild.

Interessant ist an dieser Stelle ein Vergleich zum faltbaren iPhone, das ebenfalls sehr dünn werden soll. Für das iPhone Fold hat sich Apple Berichten zufolge bewusst gegen Face ID entschieden und integriert stattdessen Touch ID in den Seitenknopf. Sollte Apple tatsächlich ein deutlich kompakteres TrueDepth-Kamerasystem entwickeln, könnte eine spätere Version des faltbaren iPhone doch noch Face ID erhalten.

Face ID im MacBook

Der Leaker spekuliert außerdem, dass ein ultraflaches Face-ID-Modul irgendwann seinen Weg in ein MacBook finden könnte. Allerdings gibt es derzeit keine konkreten Hinweise darauf, dass Apple aktiv an einer solchen Lösung arbeitet. Bloomberg-Reporter Mark Gurman berichtete bereits 2022, dass Apple Face ID für den iMac getestet habe. Die notwendige Technologie, um die Authentifizierungshardware in ein dünnes Notebook-Display zu integrieren, war damals jedoch schlicht nicht verfügbar.

Apple argumentierte zudem, dass Touch ID am MacBook ohnehin praktischer sei, da sich der Sensor direkt unter den Fingern befinde. Das schließt natürlich nicht aus, dass Apple die Gesichtserkennung in Zukunft doch noch auf den Mac bringt.