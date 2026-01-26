Vor wenigen Tagen haben Apple und Google eine „Gemini-Partnerschaft“ angekündigt, die es vorsieht, dass Apple beim großen Siri-Upgrade auf Googles Gemini-Modelle und Cloud-Technologie setzt. Nun heißt es, dass der iPhone-Hersteller die Gemini-gestützte Version von Siri tief in zentrale Apple-Apps integrieren möchte.

Apple möchte Gemini-gestützte Version von Siri tief in zentrale Apple-Apps integrieren

Mark Gurman von Bloomberg hat zum Wochenende die neueste Ausgabe seines PowerOn-Newsletters veröffentlicht. Mit dieser spricht er unter anderem über die Kooperation zwischen Apple und Google.

Demnach möchte Apple die kommende Gemini-gestützte Version von Siri nicht nur als simplen Assistenten einzuführen, sondern tief in mehrere zentrale Apple-Apps integrieren. Statt isolierter Chatfenster soll Siri künftig nahtlos in Kernanwendungen wie etwa Mail, Musik, Fotos, TV oder Podcasts eingebettet werden, um dort direkt kontextbezogene Antworten und Aktionen zu liefern.

Ursprünglich hatte Apple geplant, in verschiedenen Apps separate chatbot-ähnliche Erlebnisse zu schaffen. Nach dem Weggang des früheren Leiters für KI-Strategie John Giannandrea habe sich der Fokus jedoch verschoben: Statt vieler kleiner Chatbots soll eine einheitliche, leistungsfähige Siri-KI auf Gemini-Basis „tief“ in die wichtigsten System- und Apple-Apps integriert werden. Dieser Ansatz soll eine konsistentere und umfassendere Nutzererfahrung bieten, indem Siri ihre Fähigkeiten direkt dort einsetzen kann, wo Nutzer sie am ehesten brauchen.

Kurz gesagt: Apple könnte Siri mit iOS- und App-Tiefe so weit ausbauen, dass der Sprachassistent künftig nicht nur per Befehl anspringt, sondern intelligente Unterstützung direkt dort bietet, wo Nutzer sie wirklich brauchen – etwa beim Lesen einer E-Mail, Hören von Musik oder Verwalten von Fotos.